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Zvezda serije "Heroji" bez zadrške je govorila o traumatičnom porođaju, borbi sa zavisnošću i teškoj postporođajnoj depresiji, ali i o jednoj od najbolnijih odluka u svom životu – da puno starateljstvo nad ćerkom Kajom prepusti njenom ocu, svom bivšem vereniku i nekadašnjem svetskom bokserskom šampionu Vladimiru Kličku.

Kaja, rođena u decembru 2014. godine, prešla je pod puno očevo starateljstvo 2018, dok se Hejden Panetijer borila sa ozbiljnim psihičkim problemima i zavisnošću. Glumica je kasnije odlučno odbacivala tvrdnje da je "napustila" ćerku, ističući da je odluka bila izuzetno teška i da ju je donela verujući da je u tom trenutku najbolja za Kajinu dobrobit.

Hejden i Vladimir sa ćerkom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Sam porođaj pretvorio se u pravu noćnu moru. Bio je zamalo fatalan za glumicu, koja je završila na tročasovnoj operaciji i primila čak sedam transfuzija krvi. Međutim, pravi emotivni slom usledio je tokom oporavka, kada je shvatila da prema tek rođenoj bebi ne oseća nikakvu povezanost.

"Uvek sam slušala priče o tome kako majke u trenutku osete neopisiv nalet ljubavi, ali ja nisam osećala apsolutno ništa i nisam imala pojma zašto je to tako", priznala je glumica.

Hejden sa ćerkom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Kako bi ugušila osećaj praznine i sramote, utehu je potražila u alkoholu. U najtežim fazama depresije, alkohol joj je bio prva misao čim bi ujutru otvorila oči.

"Gubitak starateljstva bi me potpuno uništio"

Kada je Kaja imala nepune tri godine, Vladimir Kličko zatražio je puno starateljstvo nad ćerkom, dok se Hejden borila sa zavisnošću i ozbiljnim psihičkim problemima. Glumica je kasnije priznala da je taj trenutak bio jedan od najbolnijih u njenom životu.

"Pravna borba u tom trenutku bi me potpuno psihički uništila. Moje srce i duša bili su na samom dnu", otkrila je Hejden.

Vladimir Kličko sa ćerkom nad kojom ima puno starateljstvo Foto: SNK/246paps / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ipak, odlučila je da Kajinu dobrobit stavi ispred svega. Umesto iscrpljujuće borbe za starateljstvo, potražila je pomoć i prihvatila da ćerka ostane sa ocem, u sigurnom i stabilnom okruženju, dok se ona bori sa sopstvenim demonima.

Glumica je sa ponosom posmatrala kako njena mezimica izrasta u mladu damu. Bile su u stalnom kontaktu, a Hajden je verovala da će Kaja jednog dana u potpunosti razumeti kroz šta je njena majka prolazila. U jednom od svojih poslednjih intervjua naglasila je da svakodnevno radi na sebi:

"Prihvatam svaki dan kako dolazi i trudim se da dam sve od sebe."

Vladimir Kličko sa ćerkom Foto: Queensofthenorth/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tragičan kraj u 36. godini

Podsetimo, Hajden Panetijer preminula je u nedelju, 16. avgusta, u 36. godini, u Grinvilu, u Južnoj Karolini. Svetsku slavu stekla je ulogom Kler Benet u hit seriji "Heroji", kao i ulogom Džulijet Barns u muzičkoj drami "Nešvil". Zapažene uloge ostvarila je i u filmovima "Sezona titana", "Život sa Helen", "Ledena princeza" i "Vrisak 4".

(Kurir.rs/Žena)

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