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Mila Kunisi Ešton Kučer svojevremeno su iznenadili javnost kada su otvoreno progovorili o tome koliko često kupaju svoju decu.

Njihovo priznanje brzo je postalo viralno, a mnogi roditelji uključili su se u raspravu o tome da li je mališanima svakodnevno kupanje zaista potrebno.

Poznati glumački par o ovoj temi govorio je 2021. godine tokom gostovanja u podkastu „Armchair Expert“, koji vode glumac Daks Šepard i Monika Padman.

Razgovor je počeo pričom o ličnoj higijeni, a Mila je tom prilikom otkrila da je odrasla bez tople vode i da se zbog toga kao dete nije tuširala svakog dana.

– Nisam imala toplu vodu dok sam odrastala, tako da se ionako nisam mnogo tuširala – ispričala je glumica.

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Ešton Kučer i Mila Kunis Foto: Twitter/MilaKunisv

„Nisam bila roditelj koji kupa novorođenčad“
Kada je postala majka, Mila je sličan pristup primenila i kada je reč o njenoj i Eštonovoj deci, ćerki Vajat i sinu Dimitriju.

Otkrila je da nije bila roditelj koji je smatrao da novorođenčad mora svakodnevno da se kupa.

– Kada sam dobila decu, takođe ih nisam prala svakog dana. Nisam bila roditelj koji je kupao novorođenčad – rekla je Mila.

Na njene reči nadovezao se Ešton, čije je objašnjenje ubrzo privuklo još veću pažnju.

Njegovo pravilo bilo je vrlo jednostavno: ako na deci možete da vidite prljavštinu, vreme je da ih operete. U suprotnom, smatra da nema potrebe.

Upravo ta izjava izazvala je lavinu komentara, pa se internetom ubrzo proširila pojednostavljena verzija priče da Mila Kunis i Ešton Kučer „ne kupaju svoju decu“.

Međutim, to nije ono što su rekli. Njihova poenta bila je da decu ne kupaju svakog dana, a ne da ih uopšte ne kupaju.

Mila Kunis, Ešton Kučer
Ešton i Mila Foto: Sthanlee Mirador / PA Images / Profimedia

Otkrili i sopstvene navike
Tokom istog razgovora par je progovorio i o tome koliko često oni koriste sapun prilikom tuširanja.

Ešton je objasnio da svakodnevno pere određene delove tela, dok je Mila rekla da lice pere dva puta dnevno. Kučer je dodao i da nakon vežbanja vodom umiva lice kako bi uklonio znoj.

Njihove izjave izazvale su toliko pažnje da su ubrzo odlučili da se našale na račun čitave situacije.

Snimili decu u kupatilu i našalili se
Ešton je nekoliko nedelja kasnije objavio šaljivi video u kojem se čuje kako se deca kupaju, dok se on pretvara da je šokiran onim što Mila radi.

U šali ju je pitao zašto stavlja vodu na decu i da li pokušava da ih „istopi“, a uz snimak je poručio da je to „smešno“. Bio je to njihov odgovor na brojne naslove i komentare koji su usledili nakon prvobitnog priznanja.

Mila je kasnije ponovo govorila o kontroverzi i pojasnila da se ona tušira svakog dana, ali da ne pere kosu svakodnevno. Kada je reč o deci, objasnila je da postoji namera da ih kupaju, ali da se svakodnevno kupanje jednostavno ne dogodi uvek.

Zato je priča da Mila Kunis i Ešton Kučer „ne kupaju decu“ ostala jedan od viralnijih detalja iz njihovog porodičnog života, ali je važno napraviti razliku – poznati roditelji nisu rekli da decu uopšte ne kupaju, već da svakodnevno kupanje nije pravilo u njihovom domu.

(Kurir.rs/Mame.rs)

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 VIDEO: Intimna higijena

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Intimna higijena Izvor: Tiktok/doctorsooj