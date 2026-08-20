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Američki glumac Dejvid Krumholc, jedna od zvezda filma "Openhajmer", najavio je pauzu u glumačkoj karijeri nakon više od 30 godina rada u Holivudu. Izjavio je da je "frustriran, sit svega i izgoreo", izražavajući veliko nezadovoljstvo načinom na koji se odnosi prema glumcima, piše Pejdž Siks.

"Nedavno sam na neki način stavio svoju glumačku karijeru na čekanje. To je nešto čega sam se godinama užasno plašio. Konkretno, plašio sam se da ću bankrotirati i da neću moći da podnesem da budem van igre", napisao je na mreži Treds glumac poznat i po ulogama u filmovima "Deda Mraz" i seriji "Brojevi".

Pogledajte u galeriji fotografije Dejvida Krumholca:

1/5 Vidi galeriju Dejvid Krumholc Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, Universal Pictures - Atlas Entertainment - Syncopy / Christophel Collection / Profimedia, Theo Wargo / Getty images / Profimedia

U objavi, koju je u međuvremenu izbrisao, dodao je da je "poslao konačan e-mail" u kom je najavio svoju pauzu i da je odmah osetio olakšanje.

"Preplavio me je ogroman talas olakšanja. Nisam siguran šta ću umesto glume raditi za novac ili kako ću to učiniti, ali upravo sam se rešio ogromnog tereta, onog čiju težinu zaista nisam shvatao dok ga nisam skinuo. Frustriran sam, sit svega i izgoreo", naglasio je Krumholc.

Borba sa promenama u industriji

Slavni glumac je napisao i da se tokom protekle godine borio za uloge koje su nudile manje novca i prilika, uprkos njegovom bogatom iskustvu u industriji.

"Umetnost zasnovana na iskorišćavanju nije umetnost. A umetnici zaslužuju pošten procenat plate za rad koji pomaže njihovim poslodavcima u ostvarivanju profita", naveo je on, dodajući da se posao značajno promenio otkako je počeo da glumi početkom 1990-ih.

Dejvid Krumholc Foto: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

"Plata je bila poštena. I zamajac je mogao da se gradi. I iako talenat nikada nije bio siguran pokazatelj uspeha, ako ste pomogli studiju da zaradi novac, bilo vam je zagarantovano da ćete dobiti još jednu priliku za to. Ali sa korporatizacijom Holivuda kroz konglomerate, nenapisana pravila međusobnog poštovanja su se promenila. Moj sopstveni sindikat i predstavnici traže od mene da 'izdržim'", nastavio je Krumholc, priznavši da je umoran od očekivanja da se promoviše na društvenim mrežama kako bi dobio posao.

"Od mene traže da se promenim na društvenim mrežama zbog lajkova i pratilaca, kako bih bio uzet u obzir za konvencije obožavatelja i internet oglase samo da bih mogao da zaradim novac koji mi više ne donosi samo gluma u televizijskoj emisiji, filmu ili pozorištu. Ja sam, zajedno sa mnogim talentovanim ljudima, ne samo glumcima, masovno degradiran. Zamislite da ste se istakli u svojoj karijeri tokom 34 godine, samo da biste zbog toga bili drastično degradirani", dodao je glumac.

Uslovi za eventualni povratak

Krumholc je istakao da je i dalje spreman da glumi ukoliko se ukaže prava prilika.

"Ako želite da radite sa mnom kao glumcem, zainteresovan sam. Ako verujete u ono što mogu da uradim kao glumac, ja verujem u vas. Ako jednostavno ne verujete, ako mislite da ste videli sve što mogu da uradim i to jednostavno nije dovoljno, u redu je, jednostavno ću prestati da molim. Nije mi ispod časti da molim za finansijsku sigurnost. Ali koja je svrha moliti ni za šta? To je sramota, ali moram biti odgovoran za ono što mogu da kontrolišem i promenim, a to sam ja i moje srce. Mogu se dobrovoljno dati negde drugde. Još uvek mogu da glumim. Mogu da delujem kako bih ostavio uticaj, a ne zaradio bedan novac. I to je moj izbor. I to je upravo ono što planiram da uradim", zaključio je Krumholc, koji se pojavljivao i u filmovima "10 stvari koje mrzim kod tebe" i u franšizi "Harold i Kumar". Ove godine radio je na predstojećem filmu "Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story".

Dejvid Krumholc Foto: Kristin Callahan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Krumholcova najupečatljivija uloga bila je u filmu "Deda Mraz", u kom je tumačio glavnog vilenjaka Bernarda. U istu ulogu vratio se u drugom nastavku filma i u istoimenoj seriji koja je izašla 2022. godine na platformi Dizni+. Krumholc je prethodno izjavio da su se njegovi prihodi od ovog hit filma smanjili na procenjenih 150 dolara godišnje.

"Minimalni su jer se film toliko reprizira. Ovako funkcionišu tantijemi: svaki put kada se film reprizira, zaradite manje", rekao je on.

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