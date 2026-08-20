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Srđan Vuletić, cenjeni reditelj i scenarista, objavio je seriju fotografija sa Sarajevo film festivala, koje su privukle veliku pažnju javnosti. Na njima se vidi kako u srdačnom zagrljaju pozira sa jednim od najpoznatijih turskih glumaca današnjice, Halitom Ergenčom. Prijateljska atmosfera zabeležena je na nekoliko fotografija na kojima se Vuletić i Ergenč smeju, sa rukama prebačenim preko ramena, očigledno uživajući u susretu tokom jednog večernjeg događaja u opuštenom izdanju.

Srđan Vuletić i Halit Ergenč Foto: Srđan Vuletić

"Odabrao sam da se slikam sa Sulejmanom Veličanstvenim, velikim turskim glumcem Halitom Ergenčom", napisao je Vuletić u opisu, direktno aludirajući na Ergenčovu kultnu ulogu u istorijskoj seriji "Sulejman Veličanstveni", koja mu je donela svetsku slavu, a čije se snimanje završilo 2014. godine.

Haštag #sarajevo otkrio je lokaciju, a ubrzo je postalo jasno da je do susreta došlo tokom 32. Sarajevo film festivalu, koji se održavava od 14. do 21. avgusta. Turski glumac bio je jedan od istaknutih gostiju festivala, gde je stigao kako bi u okviru programa CineLink Drama predstavio svoj novi projekat "The Valley". Njegov dolazak u Sarajevo bio je široko medijski propraćen, a fotografija sa Vuletićem postala je jedan od zapaženijih trenutaka sa festivalskih druženja.

Objava je prikupila mnoštvo komentara i lajkova.

"A gde je Hurem?", "Baš ste šmekeri", "Ma gde Sulejmana utrefiste, Srđane?", samo su neki od komentara.

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