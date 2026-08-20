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Glumica Dakota Džonson (36) i pevač (29) čije je pravo ime Taker Pilsberi, okončali su svoju vezu "pre nekog vremena“, rekao je izvor ekskluzivno za People.

Bivši par je prvi put viđen na večeri u decembru 2025. godine, pre nego što su ponovo fotografisani na sastanku u Los Anđelesu sledećeg meseca.

"To je definitivno više od avanture ili flerta“, ispričao je insajder ističući da veza traje "od kraja prošle godine“.

U to vreme, izvor je rekao da Dakota Džonson "zaista voli“ muzičara, "ali i da usporava stvari nakon prethodne dugogodišnje veze“. Glumica je bila sa frontmenom grupe Coldplay, Krisom Martinom (49) od oktobra 2017. do juna 2025. godine. Njih dvoje su navodno bili vereni "godinama“. Često su raskidali i mirili se.

Kris Martin i Dakota Džonson Foto: Profimedia

Džonson i Pilsberi nisu javno govorili o svojoj vezi, ali je izvor u aprilu napomenuo da su njih dvoje na "na istoj talasnoj dužini“ i da se veza odvija sa lakoćom. Bivši par sarađivao je na pesmi sa njegovog najnovijeg albuma, Chuck Timely & the Hourglass.

Pilsberi iza sebe ima vezu sa glumicom Emom Čemberlen od 2020. do 2023. godine. Džonson je bila povezivana sa Noom Geršom, Džordanom Mastersonom i Metjuom Hitom.

1/4 Vidi galeriju dakota Džonson Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia

Ćerka Melani Grifiti Dona Džonsona uskoro će se ponovo pojaviti na velikom platnu, u filmu "Verity“ zajedno sa En Hatavej i Džošom Hartnetom. Gledaćemo je i u filmu "Tri incestuozne sestre“ sa Sirš Ronan, Džesi Bakli i Džošom O’Konorom.

(Kurir.rs/Žena)

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