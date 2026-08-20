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Dečko glumice Hejden Panetijer, Brajan Hikerson, prvi put se oglasio nakon njene iznenadne smrti u 36. godini, poručivši da je važno sačekati rezultate istrage i da za sada neće davati dodatne izjave.

Glumica je pronađena mrtva 16. avgusta u kući u Grinvilu, nakon što je policija dobila poziv zbog žene koja nije davala znake života.

Misteriozna smrt glumice Hejden Panetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

U saopštenju koje je preko svog advokata Slouna Elisa dostavio TMZ-u, Hikerson je naglasio da okolnosti smrti još nisu konačno razjašnjene.

"Hejdenina smrt je i dalje predmet istrage i važno je da se ona nesmetano sprovede. Policija je potvrdila da nema znakova nasilne smrti. Iz poštovanja prema njenim najbližima i zbog istrage, za sada neće biti daljih komentara."

U međuvremenu je obavljena obdukcija, a pogrebnik okruga Grinvil saopštio je da nisu pronađeni tragovi povreda koje bi doprinele smrti.

Potvrđeno je i da je Panetijerova bila u srčanom zastoju kada su ekipe hitne pomoći stigle na lice mesta. Njeni posmrtni ostaci predati su porodici 18. avgusta.

Hejden i Brajan u doba ljubavi Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Potresna oproštajna poruka porodice

Vest o smrti potvrdio je predstavnik glumice u ime njenog oca Alana "Skipa" Panetijera.

"Sa neizmernom tugom delimo vest o tragičnom odlasku naše voljene Hejden. Bila je neverovatna svetlost i snažna ličnost koja je donela neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milionima ljudi koji su je gledali na ekranu."

Kljičko obećao da će njihova ćerka pamtiti majku

Hejden je iza sebe ostavila jedanaestogodišnju ćerku Kaju, koju je dobila sa bivšim verenikom, ukrajinskim bokserom Vladimirom Kljičkom.

Kljičko se od nje oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"Hejden, iako više nije bila moja partnerka, bila je važan deo mog života i majka naše ćerke Kaje."

Dodao je da će njihovoj ćerki uvek govoriti o majci sa poštovanjem.

"Pobrinuću se da pamti kakva je osoba bila."

Hejden i Kličko u doba ljubavi:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Policijski izveštaj otkrio šta se događalo u kući

Prema policijskom izveštaju do kojeg je došao magazin People, Brajan Hikerson i njegov brat Zak Hikerson bili su u kući kada su stigli policija i hitna pomoć.

Brajan je policajcima pokazao kesu sa lekovima koje je glumica koristila. U izveštaju se navodi da je Zak bio veoma potresen, dok Brajan nije pokazivao vidljive emocije sve dok lekari nisu proglasili Hejden mrtvom. Zak je pritom glumicu opisao kao devojku svog brata.

Vezu su obeležili problemi i optužbe za nasilje

Hejden i Brajan prvi put su povezani 2018. godine, a njihova veza bila je burna i više puta prekidana i obnavljana.

Glumica je 2022. godine priznala da je taj period bio jedan od najmračnijih u njenom životu, dok se privatno borila sa zavisnošću od alkohola i opioida.

"Želela sam da se provodim i radim sve ono što nisam smela."

Tokom njihove veze Hikerson je više puta hapšen zbog optužbi za porodično nasilje, uključujući slučajeve iz 2019. i 2020. godine.

"Želim da više nikome ne naudi"

Posle njegovog hapšenja 2020. godine, Panetijerova je javno progovorila o nasilju koje je, kako je tvrdila, pretrpela.

"Izlazim sa istinom o onome što mi se dogodilo u nadi da će moja priča osnažiti druge ljude koji su u nasilnim vezama da potraže pomoć koju zaslužuju."

Dodala je i da želi da učini sve kako bi sprečila da Hikerson povredi još nekoga.

Godinu dana kasnije, Hikerson je priznao krivicu po dve tačke optužnice za nanošenje povreda partnerki. Osuđen je na 45 dana zatvora, četiri godine uslovne kazne, obavezni program protiv nasilja u porodici, novčanu odštetu i petogodišnju zabranu prilaska.

Na kraju je iza rešetaka proveo 13 dana, dok su ostale optužbe odbačene.