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Glumica Vesna Trivalić godinama je u braku sa Nenadom Pandurovićem, a važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Kao krunu ljubavi dobili su sina Nikolu koji je danas već odrastao mladić.

Čuvena Cakana je decenijama unazad veoma popularna, te je njen život često pod lupom javnosti, međutim, o porodici je retko kad pričala, posebno o nasledniku. Nikola je godinama živeo daleko od medijske pompe, a to vreme je iskoristio kako bi razvijao svoje talente, te sada ubira plovode ovog ulaganja.

Vesna Trivalić Foto: Petar Aleksić

S obzirom na to da je Vesna sa suprugom jedno vreme živela u Dubaiju, Nikola se tamo školovao, da bi obrazovanje potom nastavio Edinburgu. Veoma mlad se osamostalio i počeo da gradi karijeru. Glumica je samo jednom prilikom pomenila pojedinosti iz njegovog života i tada je otkrila da Nikolu zanimaju matematika, fizika, IT, te da je izuzetno posvećen školovanju, pametan je i uspešan.

Kada je došlo vreme za fakultet, Nikola je imao veliku želju da studije nastavi u Srbiji. Međutim, umesto prirodnih nauka i programiranja u kojima briljira, on je izabrao potpuno drugačiji put, pa je upisao englesku književnost na univerzitetu u škotskom gradu Edinburgu.

Sin Vesne Trivalić Foto: Instagram printscreen/nikola.pandurovic

"Moj naslednik je imao veliku želju da upiše fakultet. Dobro mu idu fizika i matematika, ali će na književnost", otkrila je ponosna glumica medijima.

Na jednom poslovnom sajtu Nikola je sam opisao sebe i nekoliko rečenica:

"Zovem se Nikola i studiram englesku književnost, politiku i ekonomiju na koledžu u Dubaiju. Počeo sam da debatujem kada sam imao 11 godina, i od tada stalno pronalazim nove načine da izazovem sebe na takmičarskom nivou. Uživao sam u uspehu osvajanjem raznih nagrada za najboljeg delegata (MUN) i najboljeg govornika. Debata je na mnogo načina veoma human sport, nauka i umetnost. U našoj je prirodi da budemo radoznali i da težimo znanju, a ipak smo izuzetno konkurentna i kritična bića. Debata je brak između te dve niti; pruža nam fazu u kojoj možemo da učimo, razvijamo se i rastemo i kao pojedinci i kao društvo - rekao je između ostalog Nikola.

Vesna Trivalić sa suprugom Nenadom Pandurovićem Foto: Damir Dervišagić

Vesna Trivalić nikada nije krila da joj je porodica uvek bila apsolutni prioritet. Govoreći o svom privatnom životu i bezuslovnoj ljubavi prema sinu i suprugu, na šarmantan način je opisala svoju posvećenost:

"Posvećena sam porodici i mogla bih kao debela Džejn da živim i u nekoj prašumi, ali mi je važno da su mi tu dete i suprug, da brinem o njima, da ih volim i oni mene vole".

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