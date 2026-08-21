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Florensija Viktorija Sugo da Rosa, mlada zvezda društvenih mreža i ćerka poznatog urugvajskog pevača Lukasa Sugoa, preminula je u 23. godini posle teške borbe sa retkim i agresivnim oblikom kancera.

Tužnu vest potvrdili su predstavnici njenog oca, navodeći da je Florensija Viktorija preminula u sredu rano ujutru u urugvajskom gradu Rivera. U istom gradu porodica i najbliži oprostili su se od nje na sahrani.

Vest o smrti mlade devojke saopštila je i produkcijska kuća „Sentimientos Producciones“, koja zastupa njenog oca, jednog od poznatijih urugvajskih pevača.

Foto: Printscreen/Instagram

Florensija je iza sebe ostavila porodicu, prijatelje, ali i desetine hiljada ljudi koji su njen put pratili putem društvenih mreža. Tokom bolesti otvoreno je delila delove svoje svakodnevice, dok su pratioci mesecima sa nadom čekali vesti o njenom zdravstvenom stanju.

Studirala medicinu kada je saznala da ima kancer

Njena borba počela je početkom 2025. godine, kada joj je dijagnostikovan karcinom nepoznatog primarnog porekla. Dijagnoza ju je zatekla dok je studirala medicinu.

Mlada Urugvajka najpre je prošla kroz lečenje u svojoj zemlji, a potom je medicinsku pomoć potražila i u Brazilu. Tokom daljih analiza ustanovljeno je da ima specifičnu genetsku mutaciju KRAS G12D.

Video: In memoriam Sejda Bešlić