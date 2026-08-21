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Te 2023. fanovi Sandre Bulok su bili šokirani zbog vesti da je njen dugogodišnji partner preminuo, a porodica je saopštila da je bolovao od ozbiljne bolesti za koju lek još uvek ne postoji. Kako sada glumica otkriva, dugo je u svemu bila sama jer je obećala suprugu da neće pričati nikome o njegovom stanju.

Oskarovka Sandra Bulok je prvi put detaljno pričala o poslednjim godinama života svog dugogodišnjeg partnera, fotografa Brajana Rendala, koji je u avgustu 2023. preminuo nakon trogodišnje borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Glumica je gostovala u podkastu SmartLess, u kom je otkrila da je Rendal želeo da njegova bolest ostane skrivena od javnosti. Iako joj je poštovanje njegove želje bilo najvažnije, priznala je da je zbog toga kroz čitav period njegove bolesti prolazila skoro sama.

Sandra Bulok i fotograf Brajan Rendala koji je preminuo 2023. Foto: Profimedia

Moja osoba je otišla mnogo ranije nego što je njegovo telo otišlo

Sandra Bulok je objasnila da za nju žalost nije počela onog dana kada je njen partner preminuo. Proces je, kako kaže, počeo godinama ranije, dok je bolest postepeno menjala njihov život.

– Počela sam da žalim za Brajanom četiri godine pre nego što je preminuo. Bio je bolestan polovinu naše veze. Moja osoba je otišla mnogo ranije nego što je njegovo telo otišlo. Mislim da se s tim nisam suočila sve dok nije preminuo, jer si jednostavno na toj pokretnoj traci, znaš – ispričala je glumica

Rendal joj je, kako je navela, izričito tražio da ne priča o njegovoj strašnoj dijagnozi.

– Nije mi bilo dozvoljeno da pričam o tome. To je bio njegov zahtev i pokušala sam – poštovala sam ga – istakla je Sandra Bulok.

Glumica kaže da je razumela zbog čega je želeo privatnost, ali da ju je težina cele situacije, posebno tokom pandemije koronavirusa, dodatno izolovala.

Proveli su godine u neizvesnosti i tihom planiranju

Sandra Bulok je opisala i koliko je teško bilo uopšte doći do dijagnoze. Najpre je tu bio proces eliminacije koji je trajao oko godinu dana, tokom kojeg su lekari pratili različite simptome i obavljali brojne testove.

– Morate tiho da planirate. A ja sam vrlo dobra u planiranju kad je u pitanju bolest – rekla je glumica.

Dodala je da joj sama Brajanova bolest nije bila najveći strah, ali da je situacija bila posebno teška jer su kroz nju prolazila i njena deca.

– Ne plaši me to – ne sama bolest. Mogu da vidim i budem uz gotovo sve. Ali imala sam dvoje male dece koja su prolazila kroz sve to, posebno malu devojčicu koja je Brajana videla kao očinsku figuru – istakla je.

Brajan sa decom Sandre Bulok Foto: Profimedia

Za bolest partnera Sandre Bulok je dugo znala samo njena sestra

Dugo je samo Sandrina sestra Gesin Bulok-Prado znala šta se zaista dešava, a glumica se tek kasnije poverila nekolicini bliskih prijatelja, među kojima su bile i Dženifer Aniston i Amanda Anka.

– Kad se fizička bolest spojila sa aspektom mentalnog zdravlja, a to je nešto o čemu ljudi ne govore – bila je to prilično mračna kombinacija – rekla je.

Sandra Bulok Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sandra i Brajan su bili zajedno od 2015. godine, a tokom njihove veze su zajedno odgajali njenu decu Luisa i Lajlu, kao i Brajanovu ćerku Skajlar iz prethodne veze.

Nakon partnerove smrti, glumica se povukla iz javnosti i posvetila porodici. Sada se postepeno vraća poslu, a publika će je ponovo gledati u nastavku filma "Praktična magija 2". Brajanova porodica je nakon njegove smrti saopštila da je fotograf preminuo mirno, posle trogodišnje borbe s ALS-om, i tada naglasila da je još na početku bolesti odlučio da svoj put sa ovom bolešću čuva u privatnosti.

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Te 2023. fanovi Sandre Bulok su bili šokirani zbog vesti da je njen dugogodišnji partner preminuo, a porodica je saopštila da je bolovao od ozbiljne bolesti za koju lek još uvek ne postoji. Kako sada glumica otkriva, dugo je u svemu bila sama jer je obećala suprugu da neće pričati nikome o njegovom stanju.

Sandra Bulok i Li Pejs u filmu "Praktična magija" foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia Oskarovka Sandra Bulok je prvi put detaljno pričala o poslednjim godinama života svog dugogodišnjeg partnera, fotografa Brajana Rendala, koji je u avgustu 2023. preminuo nakon trogodišnje borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

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Glumica je gostovala u podkastu SmartLess, u kom je otkrila da je Rendal želeo da njegova bolest ostane skrivena od javnosti. Iako joj je poštovanje njegove želje bilo najvažnije, priznala je da je zbog toga kroz čitav period njegove bolesti prolazila skoro sama. Moja osoba je otišla mnogo ranije nego što je njegovo telo otišlo Sandra Bulok je objasnila da za nju žalost nije počela onog dana kada je njen partner preminuo. Proces je, kako kaže, počeo godinama ranije, dok je bolest postepeno menjala njihov život. – Počela sam da žalim za Brajanom četiri godine pre nego što je preminuo. Bio je bolestan polovinu naše veze. Moja osoba je otišla mnogo ranije nego što je njegovo telo otišlo. Mislim da se s tim nisam suočila sve dok nije preminuo, jer si jednostavno na toj pokretnoj traci, znaš – ispričala je glumica

Rendal joj je, kako je navela, izričito tražio da ne priča o njegovoj strašnoj dijagnozi.

– Nije mi bilo dozvoljeno da pričam o tome. To je bio njegov zahtev i pokušala sam – poštovala sam ga – istakla je Sandra Bulok.

Glumica kaže da je razumela zbog čega je želeo privatnost, ali da ju je težina cele situacije, posebno tokom pandemije koronavirusa, dodatno izolovala. Proveli su godine u neizvesnosti i tihom planiranju

Sandra Bulok je opisala i koliko je teško bilo uopšte doći do dijagnoze. Najpre je tu bio proces eliminacije koji je trajao oko godinu dana, tokom kojeg su lekari pratili različite simptome i obavljali brojne testove.



– Morate tiho da planirate. A ja sam vrlo dobra u planiranju kad je u pitanju bolest – rekla je glumica.

Dodala je da joj sama Brajanova bolest nije bila najveći strah, ali da je situacija bila posebno teška jer su kroz nju prolazila i njena deca.

– Ne plaši me to – ne sama bolest. Mogu da vidim i budem uz gotovo sve. Ali imala sam dvoje male dece koja su prolazila kroz sve to, posebno malu devojčicu koja je Brajana videla kao očinsku figuru – istakla je.