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Glumica Hristina Popović privukla je veliku pažnju na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala, gde se pojavila na svetskoj premijeri filma „Virus patološke dobrote“ reditelja Predraga Ličine.

Na premijeru je stigla u društvu kolega Nikole Đurička i Gorana Bogdana, ali je njen izgled bio među detaljima koji nisu prošli nezapaženo. Hristina je za ovu priliku izabrala dugu crnu haljinu svedenog i elegantnog kroja, koja je dodatno naglasila njenu znatno vitkiju figuru.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje sa crvenog tepiha:

1/4 Vidi galeriju Hristina Popović zablistala na Sarajevo Film Festivalu, na premijeri filma Virus patološke dobrote Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar, Studio Soba

Uz jednostavnu frizuru i nenametljiv stajling, glumica je još jednom pokazala rezultate velike fizičke transformacije o kojoj je prethodno bez zadrške govorila u javnosti.

Smršala 27 kilograma, ali kaže da ih nije „izgubila“

Hristina je ranije otkrila da je smršala čak 27 kilograma, ali zanimljivo je da ona za svoj proces ne voli da koristi izraz „gubitak kilograma“.

Kako je objašnjavala, na seminarima koje je pohađala naučila je da radije kaže da je kilograme „otpustila“. Prema tom pristupu, reč „izgubiti“ može podsvesno da nosi ideju da ono što je izgubljeno treba ponovo pronaći.

Foto: Printscreen Instagram / Hristina Popović

Promena njenog izgleda, međutim, nije došla preko noći niti je bila rezultat jednog jednostavnog trika. Glumica je svojevremeno vrlo otvoreno govorila o tome koliko je promenila svakodnevne navike.

„Meni kad kažu: ‘Samo ne jedem hleb’, kao i ono: ‘Ja samo šetam’. Ma jeste, ‘samo šetam’. Sto posto. Ima još. Ja radim sve što može da se radi. Izbacila sam sve što ima barkod iz ishrane“.

Izbacila industrijski prerađenu hranu

Hristina Popović pre gubitka kilograma Foto: Nemanja Nikolić

Hristina je tako iz svog jelovnika uklonila veliki deo industrijski prerađene hrane, među kojom su grickalice, različiti upakovani proizvodi i namirnice sa rafinisanim šećerima.

Umesto njih, okrenula se integralnim, svežim i što prirodnijim namirnicama, ali promena ishrane bila je samo jedan deo njenog novog načina života.

Pogledajte u videu ispod izdanje glumice na crvenom tepihu:

00:05 Hristina Popović na Sarajevo film festivalu Izvor: Instagram/hristina_popo

Premijera „Virusa patološke dobrote“

Hristina Popović u Sarajevo je stigla zbog premijere naučnofantastične satire „Virus patološke dobrote“, koju potpisuje reditelj Predrag Ličina.

Radnja filma prati putnika kroz vreme koji iz 2031. godine stiže u Zagreb 1983. sa neobičnim zadatkom – da spreči globalnu pandemiju misterioznog virusa.

Video: Kako je Hristina Popović smršala