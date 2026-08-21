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Lepa srpska manekenka i influenserka Anđela Šimšić već neko vreme uživa u Srbiji, a ovo je prvi put sa je rodnu zemlju posetila sa ćerkicom Arijom.

Sada joj se u Beogradu pridužio i njen suprug, 19 godina stariji milioner Rudi sa kojim uživa u skladnom braku, a par je odlučio da zajedno "ispoštuju" i utakmicu između Srbije i Francuske.

Anđela sa suprugom na utakmici nazdravlja šljivovicom Foto: printscreen/instagram/andjela.simsic

Anđela koja je nosila zavodljivu zlatu kombinaciju i njen suprug Rudi sedeli su u VIP loži, te navijali sve vreme, a potom su nazdravili i šljivovicom, a njene objave izazvale su lavinu komentara na mrežama.

Inače, popularna influenserka je svojevremeno odgovarala na pitanja na Tiktoku i tom prilikom se dotakla razlike u godinama između nje i njenog izabranika.

"Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji bili u šoku. Ali iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovde. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život ne", rekla je ona.

"Kada se zaljubiš i kada te srce vodi i kada te duše vodi ka nekome, jednostavno ne možeš protiv sebe. Ako je tebi lepo sa tom osobom i ako te ta osoba ispunjava, ako vidiš budućnosti, to je poprilično jednostavno, samo što ljudi komplikuju", dodala je na pitanje o razlici u godinama, a u nastavku pogledajte još njenih fotografija sa suprugom.

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