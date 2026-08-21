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Glumica Jovana Stojiljković (33) danas uživa u porodičnom životu sa hrvatskim glumcem Goranom Bogdanom, sa kojim je dobila ćerku, ali je pre njihove ljubavne priče bila u vezi sa jednim od najpoznatijih srpskih košarkaša – Bogdanom Bogdanovićem.

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Foto: Firefly Production

Iako Jovana privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, svojevremeno se dosta pisalo o njenoj romansi sa košarkašem. Njihova veza, međutim, nije uspela da izdrži razdvojenost i različite životne puteve.

Daljina presudila njihovoj vezi

Kako se tada navodilo, Jovana i Bogdan upoznali su se zahvaljujući glumici Jelisaveti Orašanin, a između njih se ubrzo rodila ljubav.

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Foto: Printscreen/Instagram

Veza je ipak bila na velikom iskušenju zbog udaljenosti. Dok je Bogdanović karijeru nastavio u Americi, Jovana je ostala u Srbiji i bila potpuno posvećena glumačkom poslu.

Upravo se razdvojenost pominjala kao jedan od glavnih razloga zbog kojih je njihova romansa na kraju završena.

Nakon raskida sa poznatim košarkašem, Jovana je ljubav pronašla pored kolege Gorana Bogdana.

Sa Goranom Bogdanom dobila ćerku

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije para:

Goran Bogdan, Jovana Stojiljković Foto: ATA images, Damir Dervišagić, Antonio Anhel/ATA Images

Jovana Stojiljković i Goran Bogdan godinama su zajedno, a njihova veza nedavno je dobila novu dimenziju kada su postali roditelji devojčice.

Bogdan je o očinstvu govorio veoma emotivno, ističući koliko ga je dolazak ćerke promenio, ali i koliko ga je majčinstvo njegove partnerke impresioniralo.

Jovana Stojiljković pokazala trudnički stomak
Jovana Stojiljković pokazala trudnički stomak Foto: Nemanja Nikolić

„Tek sam postao tata pa ne bih voleo previše da filozofiram. Ali jedno znam u ovih nekoliko meseci otkad smo dobili ćerku - majka je monolit. To što žena proživljava kroz majčinstvo je nadljudsko. Već sad naslućujem da mi iskustvo očinstva menja život. Ali majka je na tronu, bez dileme“, rekao je Goran Bogdan.

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 Video: Goran Bogdan

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