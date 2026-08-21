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Iva Alilović nema sportsku karijeru, ne bavi se glumom niti muzikom, ali njeno ime već godinama nalazi put do naslovnih strana regionalnih medija. Supruga nekadašnjeg hrvatskog rukometnog reprezentativca i golmana Mirka Alilovića poznata je po tome što stavove na društvenim mrežama iznosi bez mnogo zadrške, a takvi istupi neretko su završavali burnim reakcijama javnosti.

Poslednji u nizu usledio je nakon smrti književnice i kolumnistkinje Vedrane Rudan, koja je preminula 18. avgusta posle duge i teške bolesti u 77. godini života.

Stori na profilu Ive Alilović na Instagramu kojim vređa preminulu Vedranu Rudan Foto: printscreen/instagram/mirkovaiva

Dok su se od književnice opraštali brojni čitaoci i ljudi iz javnog života, Alilovićeva je odlučila da jasno stavi do znanja da među njima nije ona.

Vedranu Rudan nazvala „glupačom“

Foto: Instagram

Na društvenim mrežama napisala je da Vedranu Rudan „nije mogla organski da smisli“, a potom ju je u jednoj od objava nazvala i „glupačom“. Osporavala je njene stavove i način na koji je godinama govorila o Hrvatskoj, a posebno je odjeknula njena poruka da se nada da književnica neće biti sahranjena u zemlji koju je, prema Ivinoj interpretaciji, toliko kritikovala.

Posebno je odjeknuo i njen poslednji stori na kom je podelila objavu stranice "Narod.hr".

Iva Alilović, supruga Mirka Alilovića, napala je Vedranu Rudan nakon njene smrti Foto: printscreen/instagram/mirkovaiva

"Narod, osim što je glup (ne srpski, taj je dobar), dobrim je delom i katolički, a to "ostrašćena ateistiva" nikako nije podnosila. Klevetala je Crkvu, opisujući je kao 'instituciju koja trpa lovu u džep zlatne haljine' i koja bi 'razapela Isusa'. Ne samo Isusa, već i papu. No, nemojmo se zavarati da je imala poštovanje prema Svetoj Stolici. Papu Benedikta XVI nazvala je 'čelnikom zločinačke organizacije' kojeg bi trebalo poslati u Hag. Kazala je to, pogađate, srbijanskom mediju", stoji na storiju Ive, što su mnogi ocenili i kao prozivku na račun Srba.

No, ko je zapravo Iva i po čemu je poznata?

Foto: Fejsbuk/Iva Alilović

Iva, devojački Vranješ, diplomirana je ekonomistkinja, ali je široj javnosti postala poznata pre svega zahvaljujući braku sa Mirkom Alilovićem.

Njih dvoje upoznali su se krajem 2009. godine, a venčali su se u martu 2011. Posle građanskog venčanja slavili su sa porodicom i najbližim prijateljima. U braku su dobili trojicu sinova, dok je porodica tokom godina menjala mesto boravka prateći Mirkovu rukometnu karijeru.

Iako nije gradila klasičnu javnu karijeru, Iva je vremenom postala vrlo prepoznatljiva, a nekoliko njenih objava izazvalo je ozbiljne polemike.

Foto: Facebook

Posle poraza Hrvatske huligani im demolirali kuću

Jedan od najtežih trenutaka porodica je doživela tokom Evropskog prvenstva u rukometu 2018. godine.

Nakon što je Hrvatska izgubila od Francuske, deo javnosti kritikovao je i Mirka Alilovića zbog nastupa na golu. Situacija se, međutim, nije završila na sportskim komentarima. Vandali su napali njihovu kuću na Rabu, razbili prozore i napravili materijalnu štetu.

Iva je tada burno reagovala na Fejsbuku, navodeći da „proklinje svaki njegov odlazak“ u reprezentaciju.

Vređanje gej voditelja

Foto: Fejsbuk/Iva Alilović

Pažnju javnosti je skrenula i komentarom na račun čuvenog voditelja Filipa Šofilda nakon što je supruzi priznao da je gej. Iva je ostavila komentarda bi mu "iskopala oči da je ona žena koja mu je rodila decu".

Oglas za dadilju izazvao lavinu komentara Godinu dana kasnije ponovo je dospela u medije, ovoga puta zbog načina na koji je tražila pomoć u kući.

„Traži se starija gospođa, koja je izašla iz menopauze, a pri tome ostala dobrih živaca, za brigu o domaćinstvu i o deci i koja bi išla da živi van Hrvatske“, glasio je deo oglasa koji je 2019. objavila na Fejsbuku.

Foto: Instagram

Javnost i pratoci na društvenim mrežama ovo su doživeli kao podrugljivo, neumesno i diskriminišuće prema ženama. Mnogi korisnici su je u komentarima optužili da traži isključivo stariju ženu jer je ljubomorna i ne želi mlađu u blizini supruga, dok su joj drugi poručili da je ružno podsmevati se klimaksu u kojem će se i sama jednog dana naći.

Slavila ustašku pesmu

No skandal izbio je nakon što je oduševljeno komentarisala snimak uličnog svirača koji je svirao u Splitu zloglasnu ustašku pesmu "Evo zore, evo dana", u kojoj se pominje da se ustaški barjak vije na vrhu Romanije, kao i da Srbija treba biti zapaljena.

Iva Alilović je snimak odmah komentarisala:

Pogledajte u galeriji poslednje pojavljivanje Vedrane Rudan:

1/12 Vidi galeriju Vedrana Rudan u emisiji Nedjeljom u 2 Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

"Jure zove, Boban viče... samo jako! Ako ikad naletim na ovog gospodina zapevaćemo zajedno skupa jednu našu", napisala je Iva, koja je rečenicu počela identično kako počinje i zloglasna pesma.

Branila Thompsona

Da su njeni stavovi tokom godina ostali jednako čvrsti pokazala je i u maju ove godine, kada je javno stala u odbranu pevača Marka Perkovića Tompsona i njegove porodice.

Foto: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Alilovićeva je porodicu Perković opisala kao „prekrasnu, zdravu, a nadasve normalnu“, dok je za samog pevača napisala da je „istina“ i „ljubav“, dodajući da ga ceni zato što je, prema njenim rečima, ostao dosledan sebi „u moru izdajica“.

U istoj objavi posebno je branila njegovu suprugu Sandru i govorila o posledicama koje, prema njenom mišljenju, njihova deca trpe zbog očevog prezimena i javnih stavova.

Video: Gostovanje Vedrane Rudan kod Jovane Joksimović