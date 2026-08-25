Naterali je da kaže da je sve izmislila

Naterali je da kaže da je sve izmislila

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Slavna holandska manekenka Karen Mulder (57), koja je devedesetih godina važila za jednu od najlepših žena sveta, konačno je prekinula višedecenijsko ćutanje. Nakon što je 2000. godine bukvalno nestala iz javnosti, Karen se pojavila na naslovnoj strani prestižnog septembarskog izdanja nemačkog "Voga" i otkrila jezive detalje o tome kroz kakav je pakao prošla jer je pokušala da razotkrije moćnike iz modne industrije.

Karen Mulder Foto: NO CREDIT / Sipa Press / Profimedia

Karen Mulder je devedesetih bila u rangu sa najvećim supermodelima poput Sindi, Kristi, Naomi i Linde. Zarađivala je više od 10.000 dolara dnevno, radila za prestižne modne kuće kao što su Šanel, Dior, Versaće i Viktorijas sikret, a na naslovnoj strani "Voga" našla se čak devet puta.

Karen Mulder Foto: Profimedia

Međutim, iako se njen život činio glamuroznim, stvarnost je bila potpuno drugačija. Karen je bila jedna od prvih osoba koje su javno progovorile oseksualnom zlostavljanju u modnom svetu, i to mnogo godina pre nastanka pokreta #MeToo.

Ućutkali je i uništili snimak emisije

Sve je počelo da se ruši 2001. godine, kada je Karen, tada 32-godišnjakinja, gostovala u jednoj francuskoj tok-šou emisiji. Pred kamerama je odlučila da otvori dušu i progovori o prisilnom ponašanju u modnoj industriji, uključujući teško zlostavljanje, upotrebu droga i pretnje. Umesto da njene reči odjeknu, usledio je šok – sporna emisija nikada nije emitovana, snimak je uništen, a Karen je ućutkana! Ona je svoje optužbe ponovila i francuskoj policiji u službenoj izjavi.

Prisilno zatvorena na psihijatriju

Samo nekoliko dana nakon ovog televizijskog istupa, Karen je primljena u psihijatrijsku ustanovu u Parizu. Tamo je provela nekoliko meseci, a po izlasku je policiji rekla da je svoje optužbe ipak "izmislila". Danas, Karen otvoreno priznaje kroz kakav je pakao prošla iza zatvorenih vrata.

- Bila sam zatvorena i ućutkana. Bila sam prisiljena da kažem kako sam sve izmislila - rekla je Karen.

Nije precizirala ko ju je tačno na to naterao, ali je opisala "užasne, nehumane stvari" koje su joj se dogodile:

Karen Mulder Foto: Profimedia

- Mislila sam da će mi ljudi verovati zato što sam slavna. Sve što sam želela bilo je da te užasne stvari prestanu, da muškarci prestanu da misle da mogu da rade šta god žele - navela je Karen u novom obraćanju za javnost.

Povezanost sa Džefrijem Epstajnom i jezive optužbe protiv njenog agenta

Iako Karen tvrdi da nikada nije lično upoznala ozloglašenog Džefrija Epstajna, njeno ime se pojavilo u dokumentima povezanim sa njegovim dosijeima, koji otkrivaju kako su modni agenti dovodili devojke moćnim muškarcima. Njen agent u to vreme bio je Žerald Mari (76), bivši muž Linde Evanđeliste i vlasnik uticajne agencije "Elit".

Mari se trenutno suočava sa optužbama za silovanje koje je iznelo šest žena, uglavnom manekenki koje su radile za njega tokom osamdesetih i devedesetih godina. Pored toga, grupa od 15 bivših manekenki uputila je pismo pariskom tužilaštvu tvrdeći da poseduju pravne dokumente koji povezuju Marija sa Epstajnom. Žerald Mari sve optužbe oštro negira.

Spremna za novi početak

Uprkos godinama patnje i povlačenja iz javnosti, legendarni supermodel danas sa optimizmom gleda na budućnost.

- Osećam da je sada pravo vreme za povratak. Gledam prema budućnosti i osećam samo pozitivu - poručila je Karen, spremna da započne potpuno novo poglavlje u svom životu.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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