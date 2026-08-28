Slušaj vest

Sofija Riči prešla je put od devojke iz poznate porodice i omiljene teme tabloida do modne influenserke, supruge muzičkog mogula i majke.

Rođena je 24. avgusta 1998. godine u Los Anđelesu kao ćerka čuvenog muzičara Lajonela Ričija i njegove druge supruge Dajane Aleksander. Iako je odrasla okružena slavnim ličnostima i muzičkom industrijom, Sofija je postepeno izgradila sopstveni put, pre svega kroz modu, manekenstvo i saradnje sa vodećim svetskim brendovima.

Pogledajte u galeriji fotografije Sofije Riči:

1/7 Vidi galeriju Sofija Riči Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, CraSH/IS/MPI / Capital pictures / Profimedia, Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Sofija je mlađa sestra Majlsa Ričija, a njeno odrastanje od najranijih dana bilo je isprepletano sa svetom zabave. Posebno zanimljiv detalj njenog detinjstva jeste činjenica da joj je kum bio Majkl Džekson. Kao devojčica posećivala je njegovo imanje Neverlend, a ta iskustva je kasnije opisivala kao neke od najdražih uspomena. U tom periodu sprijateljila se i sa Džeksonovom ćerkom Paris.

Pritisak očeve slave

S obzirom na to da je odrastala uz oca sa izuzetnom muzičkom karijerom, Sofija je u početku pokazivala veliko interesovanje za muziku. Časove pevanja počela je da pohađa sa samo pet godina, dok je sa sedam svirala klavir. Povremeno se pojavljivala na očevim koncertima, a sa četrnaest godina intenzivno je radila na glasu. Imala je priliku da boravi u studiju i sarađuje sa Džoelom Madenom, suprugom njene polusestre Nikol Riči i pevačem grupe Good Charlotte.

Uprkos očiglednom talentu, Sofija je s vremenom shvatila da profesionalna muzička karijera nije njen poziv. Veliki uticaj na tu odluku imao je pritisak koji je osećala zbog konstantnog poređenja sa slavnim ocem. Umesto muzici, u potpunosti se posvetila modi i manekenstvu, oblastima u kojima je mogla da izgradi sopstveni identitet.

Sofija Riči Grejndž je na Met Gali došla u belom Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Deo školovanja provela je u privatnoj školi "Oaks Christian", nakon čega se prebacila na kućno obrazovanje, posebno tokom perioda kada je njen otac bio na dugim turnejama. U mladosti se ozbiljno bavila i fudbalom, ali je prestala da trenira pošto je sa šesnaest godina slomila kuk u nesreći na segveju.

Proboj u svetu visoke mode

Sofija Riči je u svet manekenstva ušla veoma mlada. Sa četrnaest godina pojavila se u časopisu Teen Vogue, a već naredne godine potpisala je prvi ugovor sa brendom kupaćih kostima Mary Grace Swim iz Los Anđelesa. Značajan korak usledio je kada je postala deo londonske modne agencije Select Model Management.

Prekretnica u njenoj karijeri dogodila se u februaru 2016. godine, kada je tokom Njujorške nedelje mode debitovala na pisti u okviru humanitarne revije Američkog udruženja za srce. Nakon toga usledile su angažmani za vodeće modne kuće i dizajnere, među kojima su Chanel, Jeremy Scott, Philipp Plein, Dolce & Gabbana, kao i Yeezy, modni projekat Kanijea Vesta.

Sofija ukrašava i naslovnice brojnih međunarodnih modnih magazina, uključujući Cosmopolitan, InStyle, L'Officiel, Vogue, Complex, Billboard, Tatler, Galore i Dujour. Time je prestala da bude posmatrana samo kao ćerka Lajonela Ričija i postala je prepoznatljivo ime u modnoj industriji.

Sofija Riči Foto: Profimedia

Uporedo sa manekenskom karijerom, Riči se posvetila i dizajnu. Godine 2019. lansirala je zajedničku kolekciju kupaćih kostima sa brendom Frankie's Bikinis, prepoznatljivu po jarkim nijansama, cvetnim motivima i specifičnoj estetičkoj obradi mrlja.

Važnu ulogu u njenom proboju odigrale su i društvene mreže. Na Instagramu promoviše proizvode iz oblasti mode, lepote i nege, ostvarujući saradnju sa brojnim brendovima. Spoj klasičnog manekenstva i snažnog digitalnog uticaja omogućio joj je da se savršeno prilagodi savremenim trendovima modne industrije.

Privatni život pod lupom medija

Privatni život Sofije Riči godinama je bio u fokusu javnosti. Tokom 2016. godine kratko je bila u vezi sa kanadskim pevačem Džastinom Biberom. Od 2017. do 2020. bila je u emotivnoj vezi sa Skotom Disikom, bivšim suprugom Kortni Kardašijan, a njihov odnos redovno je punio novinske stupce. Nakon raskida, na neko vreme se potpuno povukla iz medija.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije Sofije Riči i Eliota Grandža:

1/7 Vidi galeriju Sofija Riči i Eliot Grandž Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, CraSH/IS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Novo poglavlje započela je sa muzičkim direktorom Eliotom Grandžom, sinom dugogodišnjeg čelnika muzičke industrije sera Lučijana Grandža. Sofija je njihovu vezu zvanično potvrdila u aprilu 2021. godine, a tačno godinu dana kasnije, 20. aprila 2022, objavila je veridbu.

Uoči venčanja prešla je na judaizam. Sofija Riči i Eliot Grandž venčali su se 22. aprila 2023. godine na jugu Francuske. Raskošna ceremonija i njen elegantan stil privukli su veliku pažnju medija i dodatno učvrstili njen status modne ikone. Par je u maju 2024. godine dobio ćerku, dok su u martu ove godine dobili i sina.

Pogledajte video: Srpska manekenka nosila Prada reviju