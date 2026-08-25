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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Princ Mustafa je spreman da bude proglašen za sultana Foto: Promo

Sadržaj 40. epizode

Dok sultanija Safije pokušava da ostvari svoj plan i na presto postavi princa Mustafu, Kosem se suočava sa smrću. U trenutku kada se čini da je plan sultanije Safije uspeo, dolazi do velikog preokreta. Sultan Ahmed je živ, a zavera njegove bake doživljava slom. Njegov povratak razotkriva izdaju, ali mu donosi i veliku bol, jer je Mahfiruze sultanija ubijena.

Ahmedov povratak dešava se u poslednjem trenutku pre proglašenja Mustafe za sultana, pa se palata iznenada pretvara u poprište potpunog haosa. Safijini ljudi, koji su do tada bili uvereni u njenu pobedu, sada moraju da polože račune zbog izdaje. Ahmed ne pokazuje milost prema onima koji su okrenuli leđa njegovom prestolu, dok se Safije suočava sa posledicama svojih odluka, i čeka je najteža kazna.

Sultan Ahmed u poslednjem trenutku spasava svoj presto Foto: Promo

Najveći udarac za Ahmeda jeste saznanje da je Kosem, koja je učinila sve da zaštiti njegovu decu i presto, navodno pogubljena. Ne želeći da poveruje u njenu smrt, Ahmed kreće u potragu za njom. Ipak, pred njim je još jedan težak zadatak - obračun sa svima koji su ga izdali i pokušali da promene sultana.

Nakon krvave noći, Ahmed odlučuje da povrati kontrolu nad državom i da na najvažnije položaje postavi ljude kojima može da veruje. Dok priprema obračun sa izdajnicima, postaje jasno da opasnost po njegov presto još nije nestala. Ponovo se otvara pitanje princa Mustafe, čije postojanje predstavlja novu pretnju krhkom miru u palati.

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