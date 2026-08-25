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Natali Harp, 35-godišnja izvršna asistentkinja američkog predsednika Donalda Trampa, već danima puni medijske stupce nakon što se našla usred glasina da ima aferu s predsednikom. Međutim, već neko vreme je poznato da je ona njegova bliska saradnica i da mu već godinama šalje pisma, javno izražava svesrdnu podršku, a brojni su njihov odnos nazivali "nezdravim", uključujući i njenog brata koji je izrazio zabrinutost zbog njene opsesije.

U galeriji pogledajte fotografije Natali Harp:

1/13 Vidi galeriju Natali Harp, sekretarica američkog predsednika Donalda Trampa Foto: L.Urman / Starface / Profimedia, MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

CNN je napravio i malo istraživanje njenog starog profila na Tviteru, gde je delila odanost predsedniku, a ti tvitovi su naknadno obrisani i nalog je uklonjen. Ona je 6. januara 2021, kada je Tramp izgubio izbore od Džoa Bajdena, preplavila svoj nalog s više od 150 objava, pozivajući republikance da se "Bore za Trampa" dok je on započinjao svoj govor u blizini Bele kuće.

Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Potvrđivala je da su izbori "ukradeni", kako je sam Tramp govorio, a čini se da joj je nalog tada suspendovan. Tog jutra, 6. januara, gomila se okupljala u Vašingtonu, a Harp, tada voditeljka "One America News Networka" i članica Trampovog "savetodavnog odbora", delila je objave. Hvalila je protrampovske demonstrante koji su se okupljali na Trampovom govoru kao "patriote". "Danas zaustavljamo krađu!", pisala je.

Tramp je tada započeo govor, a ona je nastavila na tadašnjem Tviteru: "Borite se za Trampa!", desetak puta unutar jedne objave. "Danas je DC Trampova zemlja!", "Nikada nećemo odustati. Nikada nećemo popustiti!", pisala je dalje, prenosi CNN. Nakon što je Prestavnički dom odbacio prigovor republikanskih zastupnika na prebrojavanje elektorskih glasova Arizone, Harp je napisala: "Amerika možda više nije Amerika. Ali Bog je i dalje Bog. Nemojte prestati da verujete!!!"

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Onda je Tramp priznao novu administraciju, a ona je dodala njegovoj izjavi: "Volimo vas, predsedniče" U drugim objavama je pisala: "Volimo vas! Volimo vas! Volimo vas! x 71 milion."Osudila je i Bajdenovu pobedu: "Ovo je puč."

Podsetimo, ponovo se našla u centru pažnje nakon što se senator Džon Osof nedavno našalio da je američki predsednik, umesto državničkim poslovima, zaokupljen vanbračnom vezom s Natali Harp.

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