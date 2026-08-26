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Džili Kuper bila je neprikosnovena kraljica britanskih „bonkbaster“ romana, tokom karijere je prodala više od 11 miliona knjiga samo u Velikoj Britaniji, a iza sebe je ostavila bogatstvo procenjeno na više od 10 miliona funti. Pored vanserijskog uspeha doživela je ljubavni brodolom.

Roman koji joj je promenio život

Prekretnica u njenoj karijeri dogodila se 1985. godine objavljivanjem romana „Jahači“, prvog dela čuvene serije „Ratširske hronike“.

Dok je pisala knjigu, porodica je bila na ivici da izgubi imovinu.

„Uvek smo bili bez novca i stalno smo brinuli o njemu. Ali onda su objavljeni ‘Jahači’“, prisetila se jednom prilikom.

Roman je odmah zauzeo prvo mesto na listama bestselera, a kasnije je adaptiran u televizijsku mini-seriju ITV-ja koju je gledalo čak 24 miliona ljudi. Pre nego što je postala književna zvezda, Džili je zarađivala svega šest funti nedeljno kao mlada novinarka lista Middlesex Independent. Kasnije je radila u odnosima s javnošću i kao kopirajter, ali je, kako se navodi, dobila otkaz na čak 22 radna mesta pre nego što je pronašla svoje mesto u izdavaštvu.

Njene knjige donosile su joj tokom godina šestocifrene avanse, a saradnja sa izdavačkom kućom Penguin Random House godinama joj je obezbeđivala milionske prihode.

Džili Kuper Foto: James Watkins / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Brak preživeo veliku aferu

Godine 1961. udala se za izdavača vojnih knjiga Lea Kupera. Pošto nisu mogli da imaju biološku decu, usvojili su sina Feliksa i ćerku Emili.

Njihov brak našao se na velikom iskušenju 1990. godine, kada je izdavačica Sara Džonson javno otkrila da je šest godina bila u vezi sa Leom. Ipak, supružnici su se pomirili.

Džili je nastavila da piše kako bi finansirala porodični život, ali i negu supruga nakon što mu je 2001. godine dijagnostikovana Parkinsonova bolest. Leo je preminuo 2013. godine u 79. godini. Pisala je do poslednjih godina života. Ni nakon suprugove smrti nije usporila.

Napisala je ili učestvovala u stvaranju više od 40 knjiga, uključujući 18 romana koje je napisala na svojoj staroj pisaćoj mašini koju je zvala Monika.

Umrla je u oktobru 2025. godine.

Džili Kuper Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tužan oproštaj njene dece

Kada je preminula njena deca oprostila su se od nje emotivnim saopštenjem.

„Mama je bila svetlost u svim našim životima. Njena ljubav prema porodici i prijateljima nije poznavala granice. Njena iznenadna smrt bila je potpuni šok. Veoma smo ponosni na sve što je postigla i ne možemo da zamislimo život bez njenog zaraznog osmeha i smeha.“

Njeno bogatstvo su nasledili Feliks i Emili Kuper.

Feliks sa suprugom Edvinom vodi sopstvenu televizijsku produkcijsku kuću i živi svega nekoliko minuta od porodičnog imanja u kući vrednoj oko 750.000 funti.

Emili, koja je radila kao televizijska šminkerka sa zvezdama poput Džejn Simur, Don Frenč i Dženifer Sonders, danas vodi posao posvećen šminkanju mlada i organizovanju profesionalnih radionica, a sa suprugom Adamom živi na imanju vrednom oko milion funti.