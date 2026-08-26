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Prema tvrdnjama izvora bliskih glumcu, Tom Kruzov ljubavni život trenutno nije idealan, a dodatno mu teško pada što su mnoge njegove bivše partnerke nastavile dalje i pronašle nove ljubavi.

Kruz je poslednju ozbiljniju romansu povezivao sa glumicom Anom de Armas, sa kojom je tokom prošle godine često viđan. Iako njih dvoje nikada nisu javno potvrdili vezu, izvori tvrde da su se nakon prekida odlučili za prijateljski odnos. Glumac je navodno teško prihvatio činjenicu da je ona nastavila dalje, ali joj želi sreću.

Ana de Armas Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Kako tvrde izvori, Kruz nije očajan, ali bi voleo da ponovo bude zaljubljen i da jednog dana stupi u brak. U tome mu, navodno, pomaže i njegova prijateljica Viktorija Bekam, koja pokušava da ga upozna sa odgovarajućim ženama.

Dejvid i Viktorija Bekam i Tom Kruz na Mundijalu 2026 Foto: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia

Glumac iza sebe ima tri braka. Bio je u braku sa Mimi Rodžers, zatim sa Nikol Kidman, a potom i sa Kejti Holms. Sa Kidman je usvojio dvoje dece, Izabelu i Konora, dok sa Holms ima ćerku Suri. Njegov brak sa Holms okončan je 2012. godine, nakon čega su odnosi između Kruza i njegove ćerke ostali veoma komplikovani.

Nikol Kidman i Tom Kruz Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Posebno mesto u njegovoj ljubavnoj istoriji zauzima Penelope Kruz. Njihova veza počela je nakon Kruzovog razvoda od Kidman, a završila se 2004. godine. Prema tvrdnjama izvora, Kruz je bio veoma zaljubljen u glumicu i želeo je brak i decu, ali je njihov odnos navodno trpeo zbog njegovog ogromnog publiciteta i zahtevnih karijera.

Izvori kao jedan od glavnih razloga Kruzovog dugogodišnjeg samačkog života navode njegovu potpunu posvećenost filmskoj karijeri. Glumac je poznat po tome što često sam izvodi zahtevne kaskaderske scene i intenzivno učestvuje u produkciji svojih filmova. Zbog toga, kako se tvrdi, teško pronalazi vreme za stabilnu vezu.

Penelope i Tom Kruz Foto: w38 / Zuma Press / Profimedia

Pored toga, njegova posvećenost sajentologiji navodno predstavlja dodatnu prepreku u ljubavnom životu, posebno kada je reč o ženama koje ne dele njegova verska uverenja.

Trenutno je Kruz fokusiran na novi film „Diger“, ali navodno želi da uz filmsku karijeru konačno pronađe i partnerku sa kojom bi mogao da izgradi dugotrajniji odnos.

(Kurir.rs/Najžena)

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