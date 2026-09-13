Nađa Regin i Šon Koneri u filmu „Goldfinger“ iz 1964. godine

Slušaj vest

Kada je Šon Koneri 1962. godine prvi put izgovorio ime Džejmsa Bonda na velikom platnu, malo ko je mogao da pretpostavi koliko će ga ta uloga odrediti. Film „Dr No“ od relativno nepoznatog škotskog glumca napravio je međunarodnu zvezdu, a Koneri je agenta 007 potom igrao u ukupno sedam filmova.

U vreme kada je Bond već postajao jedan od najvećih filmskih fenomena, u njegov svet ušla je i glumica sa ovih prostora.Nađa Regin, rođena u Nišu kao Nadežda Poderegin, pojavila se sa Konerijem u dva rana ostvarenja iz serijala – „Iz Rusije s ljubavlju“ iz 1963. i „Goldfingeru“ godinu dana kasnije. Zvanična stranica Džejmsa Bonda potvrđuje da je bila jedna od glumica koje su nastupile u oba filma.

Šon Koneri u filmu Dr. No Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Ipak, put do britanske filmske scene za Nađu nije počeo ni u Londonu ni pred kamerama svetskih produkcija. Počeo je mnogo ranije, između Niša, Kraljeva i Beograda, a njeno detinjstvo obeležila je tragedija koja je promenila život čitave porodice.

Otac joj je stradao u streljanju u Kraljevu

Nađa je rođena 2. decembra 1931. godine u Nišu. Detinjstvo je potom provela u Kraljevu, gde su njeni roditelji Milka i Ignjatije Poderegin radili kao profesori.

Porodični život prekinut je 1941. godine. Tokom nemačkog streljanja u Kraljevu stradao je njen otac Ignjatije. Prema zapisima o njenom životu, nije želeo da napusti svoje učenike. Nakon njegove smrti, Nađa se sa majkom i sestrom Jelenom preselila u Beograd.

Pogledajte u galeriji fotografije lepe Nađe:

1/7 Vidi galeriju Nađa Regin Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Upravo u Beogradu počela je da gradi život koji će je kasnije odvesti daleko izvan granica tadašnje Jugoslavije.

Završila je Sedmu žensku gimnaziju, a potom upisala Akademiju za pozorišnu umetnost. Istovremeno je studirala i na Filozofskom fakultetu, a tokom života govorila je pet jezika – srpskohrvatski, ruski, engleski, francuski i nemački.

Pred kamerama je bila još kao studentkinja

Na filmu se pojavila veoma rano. Debitovala je 1949. godine u „Priči o fabrici“, a zatim igrala u „Čudotvornom maču“ i „Frosini“. Usledile su uloge u domaćim ostvarenjima, među kojima su „Ešalon doktora M.“ i „Kuća na obali“.

Upravo je „Kuća na obali“, nemačko-jugoslovenska koprodukcija iz 1954. godine, pomogla da se njeno ime čuje i van zemlje. Film je dobio međunarodnu distribuciju, a Nađi su počele da stižu ponude za rad u Nemačkoj.

Karijeru je tako postepeno izmestila iz domaće kinematografije prema evropskim produkcijama, a nakon preseljenja u Veliku Britaniju otvorila su joj se vrata tamošnje televizije i filma.

Nađa Regin Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Engleski, zanimljivo, u početku nije govorila. Naučila ga je za svega nekoliko meseci, dok joj je znanje drugih jezika već bilo velika prednost. Kasnije je pričala da joj je u učenju engleskog pomoglo i čitanje dela Somerseta Moma.

A onda je stigao Bond.

Dva puta se pojavila u filmovima o agentu 007

Nađa Regin dobila je 1963. godine ulogu u filmu „Iz Rusije s ljubavlju“, drugom ostvarenju sa Šonom Konerijem u ulozi Džejmsa Bonda. Igrala je devojku Kerima Beja, šefa britanske obaveštajne službe u Istanbulu.

Već sledeće godine našla se i u „Goldfingeru“, jednom od najpoznatijih filmova čitavog serijala. Ovoga puta igrala je Bonitu, plesačicu koja se pojavljuje u uvodnoj sekvenci filma.

Foto: Youtube Printscreen

Bila je to kratka uloga, ali u sceni sa Konerijem koju su ljubitelji Bonda dobro zapamtili. Bond je sa Bonitom u garderobi kada u odrazu njenog oka primećuje napadača iza svojih leđa.

Nađa je mnogo kasnije sa osmehom prepričavala i jedan susret sa Konerijem van samog kadra.

„Vozač koji me je vozio na snimanja zamolio me je da uzmem autogram od Šona. Pokucala sam na njegova vrata i zamolila za autogram. U šali je rekao da može, ali ako dobije poljubac. Odgovorila sam da ću pozvati šofera da ga poljubi“, prisećala se Nađa.

Posle Bonda nastavila je da radi na britanskoj televiziji

Pojavljivanje u dva filma o Džejmsu Bondu jeste ostalo najpoznatiji deo njene međunarodne biografije, ali njena britanska karijera nije se na tome završila.

Foto: Youtube Printscreen

Igrala je u popularnim serijama, među kojima su „Svetac“ sa Rodžerom Murom i „Opasan čovek“, kao i u drugim britanskim televizijskim produkcijama.

Posebno je zanimljivo što je pred kamerama sarađivala sa dvojicom glumaca koji su postali neraskidivo vezani za Džejmsa Bonda. Sa Konerijem je snimala Bondove filmove, dok je sa Rodžerom Murom, koji će kasnije takođe postati agent 007, igrala u „Svecu“.

Vremenom je glumu ostavila po strani i počela da se bavi poslovima iza kamere. Tokom sedamdesetih radila je na čitanju i izboru scenarija za filmske kompanije, među kojima su Rank i Hamer, a kasnije je sa sestrom Jelenom osnovala i izdavačku kuću Honeyglen Publishing.

Foto: Youtube Printscreen

Pisala je i sama. Roman „Žrtve i budale“ objavila je pod svojim punim imenom Nađa Poderegin.

Nađa Regin preminula je 6. aprila 2019. godine u Londonu, u 87. godini. Vest o njenoj smrti tada je objavljena i na zvaničnim kanalima Džejmsa Bonda, uz podsećanje da je igrala u dva filma iz čuvenog serijala. Iza nje je ostala ćerka Tanja.

Video: Ko je sprski špijun po kome je nastao Džejms Bond