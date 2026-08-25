Slušaj vest

Kejt Midlton koristi tajni potez tokom fotografisanja, a snimak koji je razotkrio njenu tehniku postao je viralan. Princeza od Velsa godinama je razvijala način na koji se suptilno približava ljudima sa kojima se slika, a pošto do sada niko nije gledao u njena stopala, uspadala je da ga održi u tajnosti.

Viralni potez na TikToku

"Obožavaoci kraljevske porodice poludeli su za "Princess Shuffle-om", potezom koji Kejt koristi kako bi se diskretno približila ljudima sa kojima se fotografiše", objavljeno je na TikTok profilu @The.Royal.Watcher, koji je posvećen zbivanjima u kraljevskoj porodici.

Isečak, koji je prikupio neverovatnih 2.4 miliona pregleda, prikazuje Kejt tokom susreta sa danskom prestolonaslednicom Meri i kraljicom Margretom II u palati Kristijana IX u februaru 2022. godine. Dok fotografi počinju da slikaju, Kejt pravi suptilne pokrete stopalima i korak po korak se približava drugima, a da nijednog trenutka nije spustila pogled ka zemlji.

Podeljena mišljenja javnosti i obožavalaca

"Sviđa mi se sve u vezi sa ovim pokretom", "Kakav genijalan trik, to su godine prakse", "Diskretno i elegantno", samo su neki od komentara oduševljenih fanova princeze od Velsa.

Međutim, nisu svi bili impresionirani viđenim: "Ovo je manje diskretno i manje elegantno nego da je jednostavno napravila korak ka njima" i "Da je Megan ovo uradila, ljudi bi pobesneli", naveli su oni kojima se ovaj potez princeze nije dopao.

Pogledajte video: Fotografije Kejt Midlton iz mladosti