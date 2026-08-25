na svoj način se bori s gubitkom

na svoj način se bori s gubitkom

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Smrt 36-godišnje glumačke zvezde, koja je iznenada preminula 16. avgusta u Južnoj Karolini, potresla je javnost. Dok nadležni organi i dalje detaljno istražuju tačne okolnosti njenog odlaska, u porodičnom krugu rasplamsale su se napetosti. U razgovoru za emisiju "Good Morning America", glumičina majka Lesli Vogel progovorila je o ogromnoj boli s kojom se bori, ali je i odlučno odbacila optužbe o hladnom odnosu koje su joj se stavljale na teret.

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"Nemate pravo da mi govorite mi kako da tugujem"

Nakon što se suočila s lavinom oštrih kritika javnosti zbog svog ponašanja i načina suočavanja s ćerkinom smrću, Lesli Vogel odlučila je da postavi jasne granice svim kritičarima. "Rekla bih mrziteljima tamo napolju, nemate pravo da mi govorite kako da tugujem zbog gubitka svog drugog deteta. To je moje područje", poručila je ogorčena majka. Naime, Lesli je 2023. godine već pretrpela strašan gubitak, kada je njen mlađi sin Jensen neočekivano preminuo u 28. godini od srčanih komplikacija.

Opisujući trenutak kada je saznala za Hejdeninu smrt, otkrila je da je još uvek u potpunom stanju šoka: "Bila sam otupela. Jednostavno sam bila otupela. Nisam mogla ništa da osetim. Još uvek ne shvatam da je ovo stvarno. Ne oseća se stvarnim. Moj um mi sve vreme govori da nije. To će biti proces".

Foto: Anthony / Pacific coast news / Profimedia

Sukob oko memoara i optužbi

Odnosi između majke i ćerke godinama su bili izuzetno složeni i narušeni, o čemu je sama Hejden otvoreno i detaljno pisala u svojim memoarima "This Is Me: A Reckoning", objavljenim u maju 2026. godine.

Glumica je u knjizi tvrdila da joj je majka, koja joj je bila menadžerka tokom detinjstva, na vest o prekidu poslovne saradnje u 19. godini hladno odgovorila rečima: "Duguješ mi". Međutim, Lesli Vogel sada tvrdi da se tog ključnog razgovora seća potpuno drugačije: "Sećam se da sam bila u njenoj prikolici i bukvalno ništa nisam rekla. Bio je to vrlo kratak, vrlo sažet razgovor i potom se vratila na set". Ona odlučno odbacuje ćerkine tvrdnje iz memoara: "Znam da nisam rekla ono što ona tvrdi da sam rekla".

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Pad pod teretom rane slave

Analizirajući njenu dugogodišnju borbu sa zavisnostima, Vogel smatra da je prekretnica u Hejdeninom životu bio trenutak kada je kao tinejdžerka zakoračila u svet ogromne televizijske slave. "Rekla bih da je Hejden imala vrlo srećan život sve dok sa 16 godina nije dobila ulogu u seriji 'Heroji'", prisetila se njena majka.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prema njenim rečima, problemi su započeli vrlo brzo nakon toga: "Bila je zvezda velike TV serije, ali rekla bih da sam već sa 17 primetila da kreće nizbrdo. Kako je postajala starija i to više nije bio moj glas, više nisam bila odgovorna za njene izbore. Pokušala sam da joj dam najbolji savet koji sam mogla".

"Želim da Hejden ostane zapamćena kao talentovana, lepa, društvena i inteligentna žena kakva je zaista bila", zaključila je u suzama Lesli Vogel.

(Kurir.rs/ Tportal)

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