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Dok se i dalje nagađa ko će biti novi Džejms Bond, pažnja javnosti i dalje je usmerena na bivšeg agenta 007, Danijela Krejga.

Od kada je napustio ulogu najpoznatijeg filmskog špijuna, 58-godišnji Danijel Krejg pojavljivao se u modnim kampanjama (mnogi se i dalje sećaju njegove reklame za Loewe), kao i u filmskom serijalu "Glass Onion".

Ipak, jedna stvar koju je uspešno sačuvao od očiju javnosti jeste njegov privatni život sa suprugom, glumicom Rejčel Vajs.

Za razliku od mnogih poznatih parova, Danijel i Rejčel poznati su po tome što svoju privatnost ljubomorno čuvaju, što ih čini prilično jedinstvenim među holivudskim zvezdama.

Danijel Krejg i Rejčel Vajs Foto: Manuele Mangiarotti / Zuma Press / Profimedia

Porodični život iza zatvorenih vrata

Glumački par venčao se 2011. godine i imaju zajedničku ćerku Grejs, rođenu 2018. godine.

Rejčel iz prethodne veze sa rediteljem Darenom Aronofskim ima sina Henrija, rođenog 2006. godine, dok Danijel ima ćerku Elu Loudon, rođenu 1992. godine, iz braka sa prvom suprugom Fionom Loudon.

1/6 Vidi galeriju Danijel Krejg, Rejčel Vajs Foto: Profimedia, Screenshot

Porodica je godinama živela između kuće vredne oko šest miliona funti u londonskom naselju Primrouz Hil i doma u Njujorku.

Prema izveštajima, svoj njujorški gradski dom prodali su u aprilu 2026. godine za čak 11,8 miliona dolara. Nije poznato gde su se preselili, ali se pretpostavlja da su zadržali neku nekretninu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Razlog za to mogao bi biti Rejčelin sin Henri, koji navodno studira inženjerstvo na Harvardu i istovremeno obavlja stručnu praksu u Kaliforniji, pa je stalno nastanjen u SAD.

Henri je prethodno pohađao prestižnu školu Saint Ann's u Bruklinu, koju je završio 2024. godine. Moguće je da porodica nakon njegovog školovanja više nije imala potrebu da ostane u Bruklinu.

Nije poznato koju školu pohađa njihova ćerka Grejs, ali su Danijel i Rejčel još 2022. godine viđeni kako je vode u predškolsku ustanovu u Njujorku.

Ćerka Ela vodi život na više adresa

Danijelova starija ćerka Ela, poput svog oca i maćehe, vreme provodi na više lokacija. Živi između Njujorka, Škotske i Hadsona u saveznoj državi Njujork.

U jednom intervjuu priznala je:

- Previše se selim. Znam da bi trebalo duže da ostanem na jednom mestu. To je bolje za moje mentalno zdravlje, odnose i psa. Ranije sam često bežala od stvari, pa sada volim da imam jedan dom koji me drži prizemljenom i tera da se suočim sa životom. Ali ponekad morate da idete tamo gde vas posao vodi.

Odnos Danijela Krejga sa najstarijom ćerkom

Pošto su Danijel i Rejčel zajedno od 2010. godine, kada je Ela imala 18 godina, verovatno su tokom godina razvili blizak odnos.

Ela je ranije govorila o tome kako je očev uspeh uticao na njen život:

- Veoma sam ponosna na sve što je moj tata postigao, ali on je za mene pre svega tata, a ne lik sa kojim ga ljudi povezuju. To je bio posao koji je promenio naše živote.

Govoreći o periodu kada je Danijel dobio ulogu Džejmsa Bonda 2005. godine, rekla je:

- Postao je slavan dok sam bila na pragu tinejdžerskog doba. Tada sam pokušavala da otkrijem ko sam, a istovremeno je javnost pokušavala da me definiše.

Dodala je da joj je bilo teško da se nosi sa naglom promenom životnih okolnosti:

- Prolazila sam kroz pubertet, prešla iz državne u privatnu školu i suočila se sa potpuno drugačijim društvenim okruženjem. Imali smo komšije koje su razgovarale sa novinarima i sve je postalo veoma izolovano.

Uprkos neprijatnim iskustvima sa slavom, Ela je ipak krenula očevim stopama i posvetila se glumi. Najviše radi u pozorištu, a 2026. godine nastupila je na čuvenom Edinburškom festivalu "Fringe".

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