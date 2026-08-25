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Poznata nemačka manekenka Klaudija Šifer danas proslavlja svoj 56. rođendan. Iako izgleda znatno mlađe, a decenijama se bruji o njenom atraktivnom izgledu, zanimljivo je da je nisu oduvek smatrali lepom, štaviše, pre nego što se proslavila, sebe je smatrala nezgrapnom tinejdžerkom.

"Moda je moj spasitelj. Da nisam postala model mislim da bih i dalje bila stidljiva, sramežljiva Nemica koja nije znala kako da se izbori sa mnogim elementarnim stvarima", ispričala je Šifer.

Klaudija je svoju karijeru započela sa 17 godina. Otkrio ju je Majkl Levaton, vlasnik poznate modne agencije, koji ju je ubedio da počne da se bavi manekenstvom.

1/7 Vidi galeriju Klaudija Šifer Foto: Profimedia

Slikala se za naslovnu stranu časopisa "Brigitte" 1988. godine, što je bila odskočna daska za njenu karijeru koja od tada kreće uzlaznom putanjom. Ubrzo su na njena vrata zakucali mnogi prestižni svetski magazini, kao što su "Vogue", "Cosmopolitan", "Time" i "Playboy".

Njena popularnost devedesetih godina dostigla je toliki nivo da je čak i donji veš koji je nosila na modnim revijama imao sopstveno obezbeđenje.

"Bilo je to ludo vreme! Živela sam kao rok zvezda. Na svakoj reviji čuvali su me telohranitelji... Ne samo mene, nego i moju odeću, čak i donji veš - da, i grudnjake i gaćice! Jer svaki put kad bih izišla na pistu i vratila se, mojih stvari nije bilo, sve bi nestalo! Eto, zato je i moj veš svojevremno morao da ima lične telohranitelje", prisetila se manekenka kako je to izgledalo dok je bila na vrhuncu slave.

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