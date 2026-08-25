Robert F. Kenedi Mlađi tokom javnog obraćanja koje je prekinulo zvono telefona sa zvukom pačjeg kvakanja

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Robert F. Kenedi Mlađigovorio je o ozbiljnom problemu bezbednosti osoba sa autizmom kada se iz njegovog džepa začulo nešto što niko u sali nije očekivao – glasno pačje kvakanje.

Američkom sekretaru za zdravstvo i socijalne službe zazvonio je telefon usred obraćanja u Ročesteru u Minesoti, a melodija koju je izabrao za dolazne pozive odmah je zasenila deo govora i za nekoliko sati postala tema društvenih mreža.

U trenutku kada je Kenedi govorio o odgovornosti institucija da bolje zaštite decu i odrasle sa autizmom, iz njegovog džepa začulo se nekoliko glasnih „kva-kva“.

Zastao je, izvadio telefon i pokušao da prekine zvonjavu, uz kratko izvinjenje publici. Približavanje uređaja mikrofonu samo je nakratko učinilo pačje glasanje još razgovetnijim, što je izmamilo reakcije prisutnih.

Jedna engleska reč bila je dovoljna za lavinu komentara

Na engleskom jeziku „quack“ označava pačje glasanje, ali ista reč koristi se i kao pogrdan naziv za nadrilekara, odnosno nekoga ko iznosi medicinske tvrdnje bez odgovarajućeg stručnog utemeljenja.

Zbog kontroverzi koje godinama prate Kenedijeve stavove o vakcinama i drugim zdravstvenim pitanjima, korisnicima društvenih mreža nije trebalo mnogo vremena da upravo tu dvostruku značenjsku igru pretvore u glavnu šalu dana.

„Šale se same pišu uz ovu je*enu klovnovsku predstavu od vlasti“, glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnik napisao je:

„Da ste ovo stavili u scenario, rekli bi vam da ste loš scenarista.“

Nekome je čitava scena izgledala kao trenutak koji je pobegao iz televizijske satire:

„Živimo u epizodi 'South Parka'.“

„OK, dajte, ovo je već previše očigledno“, napisao je još jedan korisnik, dok je drugi kratko zaključio:

„Ovakvo sranje ne možeš izmisliti.“

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