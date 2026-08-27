Sećate li se Pajper iz "Čari"? Danas ima 52 godine i nema šanse da biste je prepoznali
Krajem devedesetih gotovo da nije bilo televizijske publike koja nije znala kuću sestara Halivel. U njenim sobama smenjivali su se demoni, čarolije i porodične svađe, dok su Pru, Pajper i Fibi pokušavale da pomire natprirodne moći sa sasvim običnim životom. Među njima je bila i Pajper – na početku tiša i opreznija srednja sestra, koja je tokom osam sezona izrasla u jedan od najvažnijih likova serije „Čari“.
Igrala ju je Holi Mari Kombs, koja je u trenutku kada je serija počela da se emituje imala 24 godine. Danas ima 52, a gotovo tri decenije nakon prve epizode i dalje je snažno vezana za ulogu po kojoj je pamti nekoliko generacija gledalaca.
Pogledajte u galeriji kadrove iz serije:
„Čari“ su premijerno prikazane 1998. godine, a serija je trajala sve do 2006. Holi je bila deo glumačke postave od početka do kraja i jedina je članica glavne ekipe koja se pojavila u neemitovanom pilotu i svakoj epizodi serije. Od pete sezone bila je i jedna od producentkinja.
Pajper je rasla zajedno sa serijom
Kada je publika upoznala Pajper Halivel, njena moć bila je da „zamrzne“ ljude i predmete oko sebe. Kasnije je dobila sposobnost da izazove eksplozije, ali su se zajedno sa moćima menjali i njen položaj i karakter.
Posle odlaska Pru, Pajper postaje najstarija od sestara i preuzima odgovornost koja je do tada pripadala njenoj starijoj sestri. Uz ljubavnu priču sa Leom, brak, majčinstvo i stalnu borbu da sačuva porodicu, upravo je njen lik tokom godina dobio jednu od najvećih transformacija u seriji.
Posle „Čari“ stigla je još jedna velika televizijska serija
Završetak „Čari“ nije značio i Holino povlačenje sa televizije.
Novoj generaciji gledalaca postala je poznata zahvaljujući seriji „Slatke male lažljivice“, u kojoj je igrala Elu Montgomeri, majku Arije Montgomeri. Bila je to sasvim drugačija uloga od Pajper – bez magije i demona, ali ponovo u jednoj od serija koje su godinama okupljale veliku i veoma vernu publiku.
Ipak, upravo joj se „Čari“ neprestano vraćaju.
Danas ponovo gleda „Čari“, ali ovog puta sa druge strane
Holi je jedna od voditeljki podkasta „The House of Halliwell“, zajedno sa Brajanom Krauzeom, koji je u seriji igrao Lea, i Druom Fulerom, televizijskim sinom Pajper i Lea.
Koncept je jednostavan: ponovo gledaju epizodu po epizodu i pričaju o tome kako je serija nastajala, šta se događalo iza kamera i šta danas misle o scenama koje su snimali pre više od dve decenije.
Video: The Last of Us nenkad i sad