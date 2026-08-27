Holi Mari Kombs, glumica koja je igrala Pajper Halivel u seriji „Čari“

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Krajem devedesetih gotovo da nije bilo televizijske publike koja nije znala kuću sestara Halivel. U njenim sobama smenjivali su se demoni, čarolije i porodične svađe, dok su Pru, Pajper i Fibi pokušavale da pomire natprirodne moći sa sasvim običnim životom. Među njima je bila i Pajper – na početku tiša i opreznija srednja sestra, koja je tokom osam sezona izrasla u jedan od najvažnijih likova serije „Čari“.

Igrala ju je Holi Mari Kombs, koja je u trenutku kada je serija počela da se emituje imala 24 godine. Danas ima 52, a gotovo tri decenije nakon prve epizode i dalje je snažno vezana za ulogu po kojoj je pamti nekoliko generacija gledalaca.

Pogledajte u galeriji kadrove iz serije:

1/6 Vidi galeriju Holi Mari Kombs, glumica koja je igrala Pajper Halivel u seriji „Čari“ Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, THE WB TELEVISION NETWORK / Album / Profimedia

„Čari“ su premijerno prikazane 1998. godine, a serija je trajala sve do 2006. Holi je bila deo glumačke postave od početka do kraja i jedina je članica glavne ekipe koja se pojavila u neemitovanom pilotu i svakoj epizodi serije. Od pete sezone bila je i jedna od producentkinja.

Pajper je rasla zajedno sa serijom

Kada je publika upoznala Pajper Halivel, njena moć bila je da „zamrzne“ ljude i predmete oko sebe. Kasnije je dobila sposobnost da izazove eksplozije, ali su se zajedno sa moćima menjali i njen položaj i karakter.

Posle odlaska Pru, Pajper postaje najstarija od sestara i preuzima odgovornost koja je do tada pripadala njenoj starijoj sestri. Uz ljubavnu priču sa Leom, brak, majčinstvo i stalnu borbu da sačuva porodicu, upravo je njen lik tokom godina dobio jednu od najvećih transformacija u seriji.

Holi Mari Kombs danas, glumica koja je igrala Pajper Halivel u seriji „Čari“ Foto: Nicole Kubelka / imago stock&people / Profimedia

Posle „Čari“ stigla je još jedna velika televizijska serija

Završetak „Čari“ nije značio i Holino povlačenje sa televizije.

Novoj generaciji gledalaca postala je poznata zahvaljujući seriji „Slatke male lažljivice“, u kojoj je igrala Elu Montgomeri, majku Arije Montgomeri. Bila je to sasvim drugačija uloga od Pajper – bez magije i demona, ali ponovo u jednoj od serija koje su godinama okupljale veliku i veoma vernu publiku.

Ipak, upravo joj se „Čari“ neprestano vraćaju.

Danas ponovo gleda „Čari“, ali ovog puta sa druge strane

Holi Mari Kombs danas, glumica koja je igrala Pajper Halivel u seriji „Čari“ Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holi je jedna od voditeljki podkasta „The House of Halliwell“, zajedno sa Brajanom Krauzeom, koji je u seriji igrao Lea, i Druom Fulerom, televizijskim sinom Pajper i Lea.

Koncept je jednostavan: ponovo gledaju epizodu po epizodu i pričaju o tome kako je serija nastajala, šta se događalo iza kamera i šta danas misle o scenama koje su snimali pre više od dve decenije.

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