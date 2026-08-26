Slušaj vest

Velška pevačica Dafi izgradila je neverovatnu muzičku karijeru gotovo preko noći. Njen debitantski album bio je najprodavaniji album u Ujedinjenom Kraljevstvu 2008. godine, osvojila je čak tri nagrade "Brit Awards", a potom i prestižni Gremi.

Međutim, nakon što je 2010. godine objavila svoj drugi album, Dafi je iznenada nestala iz javnosti. Bez objašnjenja se povukla sa muzičke scene, ostavljajući javnost da nagađa šta se dogodilo sa pevačicom koja je do tada bila na vrhuncu slave.

Dok su se mnogi pitali zbog čega je odustala od karijere i gde je nestala, Dafi je u potpunoj tišini prolazila kroz stravična iskustva koja su zauvek promenila njen život.

Godinama je ćutala o svemu što joj se dogodilo, daleko od očiju javnosti i medija. A onda je, 2020. godine, odlučila da prekine tišinu. Njeno potresno saopštenje otkrilo je istinu koju gotovo niko nije mogao da nasluti.

1/5 Vidi galeriju Dafi Foto: Printscreen/Youtube, Profimedia

Šok objava sve ostavila bez teksta

'Možete samo da zamislite koliko puta sam pokušala ovo da napišem. O načinu na koji bih to napisala, kako bih se osećala nakon toga. Nisam potpuno sigurna zašto je sada pravo vreme i zašto se osećam oslobođeno i uzbuđeno jer govorim. Ne mogu da objasnim. Mnogi od vas su se pitali šta mi se dogodilo, zašto sam nestala i gde', izjavila je tada pevačica potom opisavši tragediju koja je ljude ostavila bez teksta.

Dafi Foto: Profimedia

'Bio je moj rođendan. Drogirali su me u restoranu, što je potom trajalo još četiri nedelje kada su me oteli i odveli u stranu državu. Ne sećam se odlaska na avion ili putovanja u vozilu. Odveli su me u hotelsku sobu, a počinitelj se vratio i silovao me. Sećam se bola i pokušaja da ostanem svesna u sobi nakon što se sve to dogodilo. Ostala sam zarobljena s njim i sledeći dan, nije me ni pogledao, morala sam da hodam iza njega.

Bila sam nekako svesna i povučena. Razmišljala sam o begu u susedni grad ili mesto dok je spavao, ali nisam imala novac i bojala sam se da će pozvati policiju zbog bekstva. Ne znam odakle sam imala snage da izdržim sve te dane. Osećala sam prisutnost nečega što mi je pomoglo da ostanem živa. Vratila sam se s njim nazad, bila sam smirena i normalna, koliko je to moguće biti u takvoj situaciji, a kada sam došla kući, sela sam, ošamućena, kao zombi. Znala sam da mi je život u opasnosti, prikriveno je priznao da me želi ubiti. S ono malo snage što mi je ostalo, instinktivno sam želela da pobegnem i pronađem mesto za život gde me on neće pronaći.

Dafi Foto: Profimedia

Počinitelj me je drogirao u svom domu te četiri nedelje, ne znam da li me je silovao za to vreme, sećam se samo dolaska automobilom u stranu državu. Ne znam zašto nisam bila drogirana u inostranstvu; verovatno da je razlog prvoklasna droga koju mi je davao i s kojom nije smeo da putuje.

"Izgledala sam kao mrtvac"

Nakon što se to sve dogodilo, neko koga poznajem došao je do moje kuće i video me na balkonu kako buljim u prazno, ogrnuta ćebetom. Uopšte se ne sećam dolaska kući. Ta mi je osoba rekla da mi je koža bila žute boje i da sam izgledala kao mrtvac. Očigledno je osoba bila uplašena, ali nije htela da se meša. Nikada nije videla tako nešto.

Nakon toga, nisam se osećala sigurno da odem u policiju. Osećala sam da ću, ako nešto krene po zlu, biti mrtva, da će me ON ubiti. Nisam mogla da rizikujem da me pogrešno usmere ili da završim u svim vestima. Zaista sam morala da pratim instinkt koji sam imala.

Dafi Foto: Profimedia

Prva osoba kojoj sam rekla bila je moja psihijatrica, mesecima kasnije, vodeći stručnjak u Ujedinjenom Kraljevstvu kada su složene traume i se*sualno nasilje u pitanju. Ne znam kako sam imala toliko sreće da je pronađem. Bez nje, možda ne bih uspela. Imala sam i misli o samoubistvu.

Delim ovo jer živimo u strašnom svetu i nisam više posramljena što me je nešto duboko povredilo, više... Verujem da ako govoriš iz srca, srca drugih će odgovoriti. Koliko god da je moja priča mračna, govorim iz srca, za moj život, i život onih koji su pretrpeli isto.

Ne stidim se da kažem da sam gotovo deset godina provela u potpunosti sama. I dalje me boli srce kada to napišem. Ali dugujem sebi to da kažem. Osećam se dužnom da objasnim koliko je oporavak zaista bio izazovan. Nadam se da vas ovo teši i da ste manje posramljeni, ako se ojećate samima...', glasi deo pisma koje je pevačica 2020. godine podelila s javnošću.

VIDEO: Uvodi se novo krivično delo - obljuba bez pristanka