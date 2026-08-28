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Harald Glekler nikada nije pripadao dizajnerima koji se nakon revije diskretno poklone publici i nestanu iza kulisa. Kod njega je granica između autora i sopstvenog modnog sveta odavno izbrisana – raskoš koju stavlja na pistu prenosi na garderobu, kosu, šminku i lice, pa je tokom godina i sam postao gotovo jednako prepoznatljiv kao njegove kreacije.

Foto: Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia

Tako je bilo i 23. avgusta, kada je nemački dizajner stigao u istorijsku Vilu Merijan u Bazelu i kolekcijom „Revolution Art Couture“ otvorio program Basel Fashion Weeka. Dok su pistom prolazile raskošne haljine, Glekler se pojavio sa tamnim naočarima, stilizovanom kosom, izrazito naglašenim obrvama i jakom šminkom.

Njegovo pojavljivanje ubrzo je pokrenulo i komentare o fizičkom izgledu, a pojedini su ga uporedili sa britanskom rijaliti zvezdom Kejti Prajs, koja je takođe godinama otvoreno govorila o estetskim intervencijama.

Svoj izgled nikada nije pokušavao da predstavi kao slučajnost

Za razliku od javnih ličnosti koje o estetskim zahvatima nerado govore, Glekler ih nikada nije naročito skrivao.

Pogledajte u galeriji kako je ranije izgledao:

1/4 Vidi galeriju Harald Glekler nekad Foto: Gero Breloer / DPA / Profimedia, Valdmanis / United Archives / Profimedia, Monika Skolimowska / AFP / Profimedia

Tokom godina otvoreno je pričao o botoksu, filerima, laserskim tretmanima i drugim korekcijama, a sopstveno telo posmatrao je gotovo kao deo kreativnog procesa. U intervjuima je objašnjavao da svoj izgled oblikuje onako kako umetnik oblikuje delo.

Koliko ga je takav pristup koštao najbolje pokazuje cifra koju je sam izneo. Govoreći o višedecenijskim tretmanima i nezi, rekao je da je u svoj izgled tokom približno 30 godina uložio oko 600.000 evra. U tu računicu uključivao je različite estetske tretmane i održavanje izgleda, pa se ne radi samo o hirurškim zahvatima.

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