Holi Mari Kombs, glumica koja je igrala Pajper Halivel u seriji „Čari“

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Pre više od dve decenije milioni gledalaca pratili su priču o sestrama Helevel, a jedna od njih posebno je osvojila publiku - Pajper, koju je igrala glumica Holi Mari Kombs.

Serija "Charmed", kod nas poznata kao "Čari", počela je da se emituje 1998. godine i trajala je osam sezona, sve do 2006. godine. Holi Mari Kombs igrala je Pajper Helevel u svim sezonama i ostala jedno od zaštitnih lica ove kultne serije.

Danas je glumica u ranim pedesetim i, kao i svako ko se na televiziji pojavio pre četvrt veka, izgleda zrelije i drugačije nego na početku karijere.

Godine su donele zrelost i drugačiji stil

Holi Mari Kombs je tokom godina nastavila da se bavi glumom, a novu generaciju gledalaca osvojila je u seriji "Slatke male lažljivice" (Pretty Little Liars), gde je igrala Elu Montgomeri. Ipak, za mnoge će zauvek ostati Pajper - srednja sestra iz porodice Helevel, poznata po tome što je mogla da zaustavi vreme, a kasnije i da izazove eksploziju.

Holi Mari Kombs, glumica koja je igrala Pajper Halivel u seriji „Čari“ Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Njena pojava danas je posebno zanimljiva obožavaocima koji su je poslednji put redovno gledali na televiziji početkom dvehiljaditih. Vreme je učinilo svoje, pa glumica danas ima drugačiji stil i zreliji izgled nego kada je bila jedna od najvećih televizijskih zvezda tog perioda.

Prirodno je da u svojim 50-im godinama izgleda drugačije nego kada je snimanje počela kao dvadesetčetvorogodišnjakinja, pa su zrelost i promena stila sasvim prirodan sled okolnosti.

Holi Mari Kombs, glumica koja je igrala Pajper Halivel u seriji „Čari“ Foto: THE WB TELEVISION NETWORK / Album / Profimedia

I dalje je veoma aktivna

Holi Mari Kombs nije nestala iz javnosti nakon završetka "Čari". Poslednjih godina posebno je aktivna kroz "Haus of Helevel" (House of Halliwell), podkast u kojem zajedno sa kolegama iz serije evocira uspomene na snimanje i komentariše epizode. Podkast je aktivan i tokom 2026. godine, sa novim epizodama koje izlaze redovno.

Glumica je takođe nastavila da se pojavljuje na konvencijama posvećenim seriji. Tokom 2026. bila je najavljena kao gošća događaja Supanova Komik Kon & Gejming (Supanova Comic Con & Gaming) u Australiji.

Interesovanje za Pajper očigledno ne jenjava. U junu ove godine Holi Mari Kombs i Brajan Kraus, koji je u seriji igrao Lea, ponovo su privukli pažnju javnosti kada su govorili o tome da ih fanovi i danas ponekad smatraju parom u stvarnom životu. Njih dvoje su se našalili da jednostavno „puštaju“ obožavaoce da veruju u tu priču, iako je glumica od 2019. godine u braku sa Majkom Rajanom.

Holi Mari Kombs danas, glumica koja je igrala Pajper Halivel u seriji „Čari“ Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Serija je ostala deo njenog života

Iako je poslednja epizoda "Čari" emitovana još 2006. godine, interesovanje za seriju ne jenjava. Holi Mari Kombs i danas rado učestvuje u sadržajima posvećenim seriji, a fanovi je i dalje najviše prepoznaju upravo kao Pajper Helevel.

Od nekadašnje televizijske heroine prošlo je gotovo 30 godina, a glumica danas izgleda kao žena koja je zadovoljna u svojoj koži i koja je zakoračila u potpuno novu, mirniju životnu fazu.

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