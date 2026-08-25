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Pevač Džejms Blant oglasio se nakon što su korisnici društvenih mreža počeli da ga povezuju s uznemirujućim iskustvom o kom je pokojna glumica Hejden Penetijer govorila nekoliko meseci pre smrti. Penetijer je ispričala da ju je s 18 godina osoba kojoj je verovala odvela u kabinu na jahti i smestila u krevet pored "vrlo poznatog" nagog muškarca. Nakon njene smrti internetom su se proširila nagađanja o tome ko je taj muškarac, a deo korisnika počeo je da proziva Blanta.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

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S 18 godina našla se u opasnoj situaciji na jahti

Penetijer je o tom iskustvu govorila u maju ove godine u podkastu "On Purpose" Džeja Šetija, dok je predstavljala memoare "This Is Me: A Reckoning". Ispričala je da ju je osoba kojoj je s vremenom počela da veruje i koju je doživljavala kao nekoga ko je štiti odvela u malu kabinu na jahti.

"Odvela me osoba kojoj sam s vremenom počela da verujem i koju sam doživljavala kao zaštitnika, kao nekoga ko mi čuva leđa. Ta osoba me fizički položila u krevet pored tog razodevenog muškarca koji je bio vrlo poznat", ispričala je.

Džejms Blant Foto: Stefan M. Prager / imago stock&people / Profimedia

Nakon njene smrti počeli da prozivaju Blanta

Nakon što je Penetijer 16. avgusta umrla u 36. godini, njena priča je ponovo počela da se širi društvenim mrežama, a korisnici su pokušavali da otkriju identitet muškarca kog nikada nije javno imenovala. Deo njih posumnjao je na Džejmsa Blanta zbog starih fotografija na kojima su zajedno.

Međutim, fotografije koje su podstakle nagađanja ne odgovaraju vremenu događaja koji je Penetijer opisala. Fotografija na kojoj su Penetijer, Blant, Diana Dženkins i Džastin Long nastala je u maju 2009. tokom događaja u vezi s filmskim festivalom u Kanu. Penetijer je tada imala 19 godina i bila je pred 20. rođendanom, a rekla je da se neprijatno iskustvo dogodilo kad je imala 18.

Foto: AdMedia / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Blant podelio članak koji odbacuje nagađanja

Blant se sada oglasio na platformi X tako što je podelio tekst novinara Dina Pajpera, koji je bio na događaju 2009. godine i objasnio zašto se vremenski sled ne poklapa s tvrdnjama na društvenim mrežama. Pevač je objavu potom obrisao, a kasnije ponovo podelio isti tekst.

Osim toga što je Penetijer 2009. već bila starija nego u vreme događaja koji je opisala, Pajper je istakao još jednu nelogičnost. Penetijer je govorila o jednom susretu s neimenovanim muškarcem, dok fotografije pokazuju da se s Blantom tokom tih događaja susrela više puta.

Prozivali su i Dianu Dženkins

Na društvenim mrežama pojavile su se i tvrdnje da bi Diana Dženkins mogla da bude žena koja je Penetijer odvela u kabinu. Penetijer je ranije govorila o neobičnom prijateljstvu sa znatno starijom ženom, zbog čega su neki korisnici zaključili da je reč upravo o Dženkins. Međutim, ni za tu tvrdnju nema potvrde.

Dženkins je preko svog predstavnika odlučno odbacila takva nagađanja. Njena strana tvrdi da su se ona i Penetijer upoznale tek kada je glumica imala 19 godina, dakle nakon događaja koji je opisala.

Diana Dženkins Foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

"Diana se i ranije suočavala s lažnim glasinama na internetu i ovo je, nažalost, još jedan takav primer. Da budem potpuno jasan, to sigurno nije bila Diana, a svako ko tvrdi suprotno biće tužen", poručio je njen predstavnik.

Fotografije na kojima se Dženkins nalazi s Penetijer i Blantom takođe su iz 2009. godine, zbog čega se ni taj vremenski sled ne podudara s onim što je ispričala Penetijer.

"Dok sam shvatila da sam u opasnosti, već sam bila na pučini"

Penetijer je o događaju pisala u memoarima, a u razgovoru sa Šetijem objasnila je da je s 18 godina bila uverena da je dovoljno zrela da sama proceni da li je neka situacija bezbedna.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Iako sam mnogo toga proživela i s 18 godina mislila da sam jako zrela, čeoni režanj mozga potpuno se razvija tek kasnije. Mislila sam da mogu da donosim zdrave i sigurne odluke, ali nisam bila sposobna da u potpunosti razumem šta se događa oko mene", ispričala je. "Dok sam shvatila da sam u opasnosti, bukvalno sam već bila na pučini", dodala je.

Ispričala je da ju je posebno šokiralo to što se poznati muškarac ponašao kao da se ne dešava ništa neobično. U jednom trenutku je, kaže, odlučila da neće pristati na ono što se od nje očekivalo.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"U meni se nešto probudilo, ta vatra... Nakostrešila sam se i podivljala. Rekla sam sebi: 'Ovo se neće desiti'", ispričala je. Uspela je da ode iz kabine, a potom se krila u drugom delu broda.

Uzrok smrti još nije utvrđen

Hejden Penetijer pronađena je bez svesti 16. avgusta u Grinvilu u Južnoj Karolini. Hitna pomoć je pokušala da je reanimira, ali je proglašena mrtvom. Imala je 36 godina. Obdukcijom nisu pronađeni znakovi povreda, policija nije uočila znakove nasilja, a zvanični uzrok i način smrti još se utvrđuju.

Pojedini mediji navode da se sumnja na predoziranje, ali to zasad nije zvanično potvrđeno.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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