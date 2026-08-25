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Glumac Goran Bogdan i britanska manekenka Kejt Mos pojavljuju se u novoj Gučijevoj kampanji „Primavera“, koja je snimana u Zagrebu. Tako je konačno otkriveno šta se tokom leta pripremalo iza zatvorenih vrata hotela na Laništu, gde je velika međunarodna produkcija danima privlačila pažnju javnosti.

Kampanju je režirao Johan Renk, poznat po radu na brojnim filmskim, televizijskim i muzičkim projektima, a promotivni video zamišljen je više kao kratki film nego kao klasična modna reklama.

Kejt Mos u centru kampanje „Primavera“

Jedno od glavnih lica kampanje je Kejt Mos, koja se u videu pojavljuje u prostoriji ispunjenoj ljudima, a u jednom trenutku počinje da peva uz pesmu „Wicked Game“ Krisa Ajzaka.

Kako se scena razvija, atmosfera se menja, prisutni ustaju i počinju da plešu u parovima, dok se moda uklapa u samu priču i vizuelni identitet filma.

Goran Bogdan pojavljuje se kao jedan od protagonista kampanje, a njegovo glumačko iskustvo uklopljeno je u koncept koji se ne zasniva samo na predstavljanju garderobe i aksesoara, već i na pokretu, emociji i odnosu između likova.

Goran Bogdan uz jedno od najvećih imena modne industrije

Pojavljivanje u Gučijevoj kampanji predstavlja još jedan međunarodni projekat u karijeri Gorana Bogdana.

Regionalnoj publici posebno je zanimljivo što se hrvatski glumac u istom projektu našao sa Kejt Mos, jednom od najpoznatijih manekenki poslednjih nekoliko decenija.

Mos sa modnom kućom Gucci ima dugu istoriju saradnje, koja seže još do perioda kada je kreativni pravac brenda određivao Tom Ford.

Snimanje u Zagrebu bilo pod strogim merama

Dolazak Kejt Mos u Zagreb izazvao je veliku pažnju još tokom snimanja. Oko hotela na Laništu mogli su da se vide brojni članovi ekipe, modeli, vozila produkcije i obezbeđenje, dok su detalji projekta bili strogo čuvani.

Posebnu pažnju privlačila je jedna hotelska soba čiji je balkon bio zaklonjen debelim crnim zavesama. Članovi produkcije nisu želeli da otkrivaju šta se snima, a fotografisanje seta bilo je ograničeno.

Tek objavljivanjem kampanje potvrđeno je da je Zagreb poslužio kao lokacija za novi veliki projekat italijanske modne kuće.

Gucci spojio modu i filmsku estetiku

„Primavera“ je zamišljena kao kampanja u kojoj se klasična modna fotografija spaja sa filmskim pristupom.

Umesto da modeli samo predstavljaju komade iz kolekcije, protagonisti postaju deo kratke priče, zbog čega je angažovanje profesionalnih glumaca poput Gorana Bogdana dobilo dodatni smisao.

Video: Goran Bogdan