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Tamara Kalinić, najpoznatija srpska influenserka, nedavno je oduševila pratioce na Instagramu, kada je otkrila detalje iz prošlosti o kojima javnost nije ništa znala.

Stan Tamare Kalinić Foto: Printscreen/Instagram/tamara

"Koji je bio tvoj prvi posao i koji savet imaš za mlade devojke koje sanjaju da žive tvojim životom?", glasilo je pitanje koje je dobila na Instagramu, nakon čega je usledio odgovor koji niko nije očekivao.

"Prvi posao sam imala sa 16 ili 17 godina, morala sam da molim mamu da mi dozvoli da radim jer kod kuće nije baš uobičajeno da se radi pre 18. godine. Bila sam promoterka kafe u supermarketu u svom rodnom gradu (haha, sećam se da je jednog dana moja profesorka latinskog jezika bila u kupovini i bilo joj je žao mene, pa je kupila kafu). Zatim sam se preselila u Englesku", napisala je Tamara.

Tamara Kalinić Foto: Printscreen/Instagram/tamara

Tamara je potom nastavila da nabraja poslove koje je radila:

"Dok sam bila na fakultetu, radila sam sve poslove koje niko drugi nije hteo, poput deljenja letaka na ulici satima po kiši, kucanja od vrata do vrata radi popunjavanja NHS upitnika, nošenja haljine od pločica teške 20 kg kako bih promovisala firmu za mozaik na sajmovima", napisala je Tamara i dodala:

Tamara Kalinić Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

"Takođe sam radila i na fakultetu (i taj posao sam obožavala) kao ambasador za međunarodne studente. Radila sam toliko različitih poslova i uvek sam želela da radim i imam svoj novac. Zanimljivo je da sam iz svakog od tih poslova nešto naučila, a na kraju i iz posla farmaceuta. Radila sam u istoj apoteci oko 5 godina i volela sam svoje mentore na svakoj poziciji. Moj mentor u apoteci je bio fantastičan i pun mudrosti."

1/10 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić Foto: Printskrin Instagram

Venčanje iz snova

Tamara Kalinić je prošlog meseca izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku, bogatom italijanskom biznismenu Filipu Testi, a kadrovi sa bajkovitog venčanja na jezeru Komo ne prestaju da intrigiraju javnost.

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