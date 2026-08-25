Slušaj vest

Čini se da poslednji dani Megan Markl i princa Harija u Kaliforniji neće proći bez novih kontroverzi. Dok se par, prema pisanju američkih medija, priprema za duži povratak u Veliku Britaniju, Page Six sada donosi tvrdnje prema kojima je vojvotkinja od Saseksa imala ozbiljnih problema s pronalaskom osoblja za njihov raskošni dom u Montesitu.

Anonimni izvor tvrdi da brojne spremačice iz tog ekskluzivnog kalifornijskog mesta jednostavno nisu želele da rade za Harija i Megan, a razlog je, navodno, bio način na koji je vojvotkinja razgovarala s kandidatkinjama tokom razgovora za posao.

U galeriji pogledajte kako je Megan Markl proslavila 45. rođendan:

1/4 Vidi galeriju Megan Markl proslavila 45. rođendan u porodičnom domu Foto: Printscreen/Instagram/meghan

"Imala je problema s pronalaskom kućnih pomoćnica jer mnoge od njih u Montesitu nisu želele da rade za njih", tvrdi izvor za Page Six. Prema njegovim rečima, Megan je potencijalne zaposlene često intervjuisala lično. "Delovala je vrlo snobovski i nepristojno. Neke od njih toliko je uvredio način na koji im se obraćala da se glas ubrzo proširio", tvrdi isti izvor.

Priče su se navodno brzo proširile

Kako tvrdi insajder, Meganin navodni ugled među lokalnim kućnim osobljem s vremenom je postao svojevrsna interna šala u Montesitu, kalifornijskoj enklavi poznatoj po izuzetno bogatim i slavnim stanovnicima. "Došlo je do toga da su se ljudi šalili kako ih sve spremačice u Montesitu mrze", rekao je izvor.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Predstavnici princa Harija i Megan Markl nisu odgovorili na zahtev Page Sixa za komentar o tim tvrdnjama. Novi navodi dolaze nakon godina izveštaja o čestim promenama među zaposlenima Saseksovih. U junu 2025. njihovu ekipu su napustila četiri člana, među njima zamenik predstavnika za medije u Los Anđelesu Kajla Boulija i britanski predstavnik za medije Čarli Gipson. Njihovi odlasci usledili su u vreme reorganizacije komunikacijskog tima para i angažovanja novih savetnika.

Ni Meganin odnos s osobljem nije prvi put tema medija. Dok je još bila aktivna članica britanske kraljevske porodice, deo zaposlenih Kensingtonske palate optužio ju je za neprimeren odnos i zlostavljanje na radnom mestu. Bakingemska palata je nakon toga pokrenula internu istragu, ali njeni rezultati nikada nisu javno objavljeni. Megan je optužbe odlučno odbacila.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Saseksi napuštaju Kaliforniju

Megan i Hari žive u Montesitu od 2020. godine, kada su nakon povlačenja s dužnosti viših članova kraljevske porodice napustili Veliku Britaniju i novi život započeli u Kaliforniji. Međutim, šest godina nakon njihovog odlaska, koji je u britanskim medijima dobio naziv "Megzit", čini se da sledi veliki zaokret.

Page Six ranije je objavio da se Hari i Megan krajem avgusta sa svojom decom, sedmogodišnjim princem Arčijem i petogodišnjom princezom Lilibet, vraćaju u Veliku Britaniju na "duži period". Vest je, prema pisanju tog medija, izazvala poprilično zadovoljstvo među delom njihovih komšija.

Foto: Printscreen/Instagram/meghan

"Kada smo prvi put čuli da se Hari i Megan sele u Montesito, definitivno je bilo određene zabrinutosti. Već ih je pratila ogromna količina negativnog publiciteta i pažnje povezane s kraljevskom porodicom, pa su ljudi strahovali šta bi takvo interesovanje moglo da donese tako mirnoj zajednici", rekao je jedan stanovnik Montesita za Page Six. Isti izvor tvrdi da je vest o njihovom odlasku dočekao s oduševljenjem, napominjući pritom da govori isključivo u svoje ime i u ime ljudi s kojima je razgovarao, a ne svih stanovnika.

Počinje nova sezona S ljubavlju, Megan Foto: Netflix / Ferrari / Profimedia

"Montesito je vrlo privatno i mirno mesto i mislim da će mnogima biti drago kada ponovo postane malo tiše", rekao je. Iako u Montesitu žive brojne velike zvezde, uključujući Opru Vinfri i Roba Loua, Hari i Megan, tvrdi njihov komšija, privlačili su neuobičajeno veliku količinu interesovanja fotografa i medija. Povratkom u Veliku Britaniju ipak neće ponovo postati aktivni članovi monarhije. Očekuje se da će zadržati status članova kraljevske porodice bez službenih dužnosti i nastaviti da razvijaju svoje poslovne i humanitarne projekte.

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: Megan Markl igra pred porođaj