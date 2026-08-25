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Kit Harington će sada igrati Gilderoja Lokharta u drugoj sezoni HBO-ove serije „Hari Poter“, zamenivši Nikolasa Holta, koji je napustio produkciju zbog problema sa rasporedom.

Zvezda serije „Igra prestola“ nedavno je pozajmila glas Lokhartu u Audible audio-knjigama „Hari Poter“, objavljenim krajem prošle godine. Lokhart, poznati, ali arogantni čarobnjak, proslavljen brojnim herojskim podvizima, postaje novi nastavnik Odbrane od mračnih veština u Hogvortsu – a ubrzo postaje jasno da nije dorastao tom poslu. U filmu „Hari Poter i Dvorana tajni“ iz 2002. godine tumačio ga je Kenet Brana.

Kit Harington Foto: FARRELL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Govoreći za Variety o audio-knjigama u decembru, Harington, koji za sebe kaže da je veliki „Hari Poter“ fan, rekao je da se u detinjstvu zaljubio u knjige Dž. K. Rouling i da ih je od tada mnogo puta pročitao.

„Bilo je zaista lako reći 'da', jer volim taj lik“, rekao je Harington o prihvatanju uloge Lokharta u audio-knjigama. „Kada je reč o gostujućim ulogama u seriji, kao glumac teško da možete dobiti nešto zabavnije i uzbudljivije od Gilderoja Lokharta. Bila je to laka odluka.“

Snimanje druge sezone serije „Hari Poter“, koja je zasnovana na knjizi „Dvorana tajni“, trebalo bi da počne ove jeseni. Prva sezona premijerno će biti prikazana na HBO-u i HBO Maxu na Božić.

1/13 Vidi galeriju Serija Hari Poter Foto: Warner Bros

Dominik Maklaflin tumačiće glavnu ulogu u seriji, dok će Arabela Stenton i Alister Staut igrati Hermionu Grejndžer i Rona Vizlija. U glumačkoj postavi su i Džon Litgou kao direktor Hogvortsa Dambldor, dok će Dženet Mak Tir igrati profesorku Mekgonagal. Papa Esijedu tumačiće Snejpa, dok je Nik Frost dobio ulogu Rubeusa Hagrida.

Džon Braun, scenarista prve sezone adaptacije, unapređen je u ko-showrunner-a druge sezone. Pridružiće se aktuelnoj showrunner-ki i kreatorki serije Frančeski Gardiner. Gardiner je izvršna producentkinja zajedno sa rediteljem Markom Majlodom. Autorka „Harija Potera“ Dž. K. Rouling takođe je izvršna producentkinja, zajedno sa Nilom Blerom i Rut Kenli-Lets iz kompanije Bronte Film end TV, kao i Dejvidom Hejmanom iz kompanije Hejdej Films. Studio koji stoji iza serije je Warner Bros. Television.

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