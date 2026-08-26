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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je preuzela brigu o princu Osmanu Foto: Promo

Sadržaj 41. epizode

Nakon neuspelog pokušaja da princ Mustafa zauzme presto, na dvoru vlada neizvesnost. Sultanija Safije nalazi se u tamnici, dok se njena sudbina čini zapečaćenom. U međuvremenu, Kosem preuzima brigu o princu Osmanu, što izaziva nezadovoljstvo majke sultanije Handan.

Hadži-aga upozorava sultaniju Handan na Derviš-pašu, ali dobija oštar odgovor. S druge strane, iako još ranjen, Derviš-paša se vraća svojoj dužnosti, a Handan smatra da bi zbog svoje odanosti trebalo da dobije položaj velikog vezira, dok Kosem ima drugog kandidata na umu. Istovremeno, odnosi između njih dve postaju sve napetiji, posebno kada se povede pitanje o tome kome će biti povereni prinčevi.

Halime je zabrinuta za sudbinu princa Mustafe Foto: Promo

Dok se sultan Ahmed priprema da donese odluku o sudbini princa Mustafe, Kosem pokušava da ga navede da razmisli o posledicama koje bi ta odluka mogla imati na budućnost njihove dece. U međuvremenu, sultanija Halime očajnički traži način da zaštiti svog sina i obraća se Kosem za pomoć, koja se suočava sa posledicama odluka koje će odrediti sudbinu princa Mustafe.

U tamnici se Kosem i Safije još jednom suočavaju, kao dve žene koje su borba za moć i različiti izbori pretvorili u najveće protivnice. Dok Safije pokušava da zadrži dostojanstvo i veru u sopstvenu snagu, Kosem joj ukazuje na to da je njeno vreme prošlo i da prsten sultanije Hurem treba da ima novu vlasnicu. Dok razgovor dve sultanije traje, sudbina princa Mustafe je odlučena...

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