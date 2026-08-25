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Legendarna kantautorka i ikona kantri muzike Doli Parton umrla je u 80. godini.

Njen nećak Brajan Siver objavio je vest u videu na Instagramu 25. avgusta.

- Zovem se Brin Siver, sin Kesi Parton, i danas predstavljam porodicu Parton i Ovens i objavljujem da je moja tetka, Doli Rebeka Parton Din, sestra, baka i sestra, predana jednoj generaciji - kaže on u videu.

- Ova video objava je nešto što je Doli zamolila od mene pre mnogo godina, pre nego što sam to u potpunosti apsorbovao kao buduću stvarnost. Kao njen šef obezbeđenja više od dve decenije, uloga koju je moj otac Lari obavljao pre mene, zamišljao sam težinu ovog trenutka, ali je do sada nisam zaista osetio - naveo je on.

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