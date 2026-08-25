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Legendarna kantri pevačica Doli Parton govorila je o svojim zdravstvenim problemima samo nekoliko dana pre smrti u 81. godini. Muzička zvezda priznala je da je tokom brige o suprugu Karlu Tomasa Dinu zanemarila sopstveno zdravlje.

Parton je u razgovoru za People otkrila da se već neko vreme suočavala sa zdravstvenim poteškoćama, zbog kojih je morala da otkaže brojne nastupe.

„Imam neke zdravstvene probleme kojima se jednostavno nisam posvetila dok sam brinula o Karlu“, rekla je Parton.

Njen suprug Karl Tomas Din preminuo je u martu 2025. godine, nakon što mu je 2019. dijagnostikovana Alchajmerova bolest. U braku su proveli gotovo šest decenija.

Karl Tomas Din 2019. godine Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

„Nije da nisam prolazila kroz teška vremena kada je moje zdravlje u pitanju“, rekla je pevačica, podsećajući da je početkom osamdesetih nekoliko meseci bila van funkcije zbog zdravstvenih problema.

Zdravlje joj zadavalo sve više problema

Parton je tokom poslednjih meseci morala da otkaže više javnih pojavljivanja i nastupa. Jednom prilikom nije mogla da prisustvuje događaju u svom zabavnom parku Dolivud, nakon što joj je dijagnostikovan kamen u bubregu, koji joj je izazivao ozbiljne tegobe.

Njena sestra Frida svojevremeno je javno zamolila obožavaoce da se mole za Doli, što je dodatno zabrinulo njene fanove.

Uprkos svemu, Parton je nastojala da ostane aktivna. Nedavno je najavila i novi muzej posvećen svom životu u Nešvilu, dok je istovremeno radila na drugim projektima.

Doli Parton Foto: Matthew Pearce/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Od deteta koje je pevalo na radiju do svetske zvezde

Doli Parton počela je da se bavi muzikom još kao dete, nastupajući na lokalnim radio-stanicama i televizijskim emisijama u rodnom Pitman centru u Tenesiju.

Sa samo 11 godina snimila je prvi singl „Puppy Love“. Tokom naredne decenije izgradila je reputaciju talentovane autorke pesama, a značajnu podršku pružao joj je ujak Bil Ovens.

Godine 1965, kada je imala 19 godina, potpisala je prvi diskografski ugovor sa kompanijom Monument Records. Nekoliko njenih pesama dospelo je na američke kantri liste krajem šezdesetih, a potom je objavila debitantski album „Hello, I'm Dolly“.

Veliki proboj usledio je 1973. godine sa pesmom „Jolene“. Numera je stigla do prvog mesta kantri liste i dospela i na Billboard Hot 100, čime je Parton postala poznata i van granica kantri muzike.

Od 1974. do 1980. godine nizala je velike uspehe, uključujući čak osam pesama koje su zauzele prvo mesto na kantri listi. Za album „Here You Come Again“ osvojila je i Gremi za najbolji ženski kantri vokal.

Doli Parton u mladosti:

1/9 Vidi galeriju Doli Parton u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedija

„9 to 5“ promenio je sve

Početkom osamdesetih Parton je napravila još veći iskorak. Pesma „9 to 5“, koju je napisala za istoimeni film, postala je veliki hit i na pop listama, a njen zarazni refren pretvorio ju je u svojevrsnu himnu američkih radnika.

U filmu je glumila uz Džejn Fondu i Lili Tomlin, čime je dodatno proširila karijeru na Holivud.

Kasnije je ostvarila još nekoliko zapaženih filmskih uloga, dok je njena pesma „I Will Always Love You“ doživela novi život kada ju je Vitni Hjuston otpevala za film „The Bodyguard“. Hjustonova verzija postala je ogroman svetski hit i dodatno učvrstila Partoninu poziciju jedne od najuspešnijih autorki u istoriji popularne muzike.

Ljubav sa Karlom trajala gotovo 60 godina

Privatni život Doli Parton bio je znatno manje izložen javnosti nego njena karijera. Sa Karlom Tomasom Dinom bila je u braku gotovo šest decenija, a njihov odnos pevačica je često opisivala kao važan deo svog života.

Foto: ap Amy Harris

Nakon njegove smrti, Parton je otvoreno govorila o tome koliko je period kroz koji je prolazila bio težak. Upravo dok je brinula o suprugu, kako je sama priznala, svoje zdravstvene probleme stavila je u drugi plan.

U znak sećanja na njega posvetila mu je pesmu „If You Hadn't Been There“.

Uprkos zdravstvenim problemima i velikom ličnom gubitku, Parton je do poslednjih dana ostala vezana za muziku i nove projekte. Njena karijera, koja je počela nastupima još u detinjstvu, prerasla je u jednu od najdugovečnijih priča u istoriji kantri muzike.

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