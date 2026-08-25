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Kantri diva Doli Parton umrla je u 81. godini. Pevačica je pre 4 godine u intervjuu za The Guardian otkrila pojedine detalje iz svog privatnog života koji su potresli javnost.

"Ne razumem zašto je to trpela", pitali su se mnogi nakon što je Doli Parton otkrila da je trpela fizičko nasilje. Pevačica je u intervjuu najpre istakla kako je stihove za hit "Jolene" napisala sama i da je opis temeljila na stvarnoj osobi, ženi koju je često znala da vidi u gradu gde je odrasla.

1/9 Vidi galeriju Doli Parton u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedija

"Uvek je bila kičasto odevena, imala je crveni ruž i duge crvene nokte. Nosila je miniće i majice s dubokim dekolteom i meni je bila predivna. Govorili su svi da izgleda jeftino, a ja sam htela da se oblačim baš poput nje", govorila je Doli.

Ipak, nije mogla da uradi sve što je htela jer se stil oblačenja dotične gospođe nije svideo Dolinoj porodici. Najviše je smetao njenom dedi, koji je bio sveštenik. Znao je i fizički da je kažnjava, ali Doli je rekla kako joj to nije smetalo.

"Iako sam bila osetljiva, nije mi smetalo. Bila sam spremna to da istrpim", ispričala je i dodala kako bi sve učinila samo da se obuče kao i žena koja joj je bila uzor. Atraktivno odevanje za nju je značilo beg od nametnutih pravila.

Doli je bila u braku s Karlom Dinom gotovo 60 godina, a retko su bili viđeni zajedno. Upravo su tako i hteli. Upoznali su se 1964, kada se preselila u Nešvil gde je započela uspešnu muzičku karijeru i postala slavna.

Foto: Jason Merritt / Getty images / Profimedia

Pevačici su u njenim 30-im rekli kako neće moći da ima decu, a ona je ispričala da nikada to i nije htela za sebe.

"Verujem da Bog nije svakome predodredio decu", zaključila je Parton svojevremeno.

(Kurir.rs)

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