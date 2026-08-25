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Svet je rastužila vest da je preminula legendarna Doli Parton. Obeležila je svojom muzikom živote miliona ljudi širom sveta, a njen život je osim kantri pesama, obeležila velika ljubav sa Karl Tomas Dinom.

Doli Parton i njen Karl bili su braku skoro šest decenija. Muž slavne pevačice, Karl Tomas Din preminuo je prošlog marta, u 82. godini. Muzička legenda je još 1982. razmišljajući o dalekoj budućnosti, izjavila da ne bi mogla da se uda za drugog muškarca. U poslednje vreme borila sa zdravstvenim problemima, a izvori bliski njoj tvrdili su da je glavni uzrok bilo slomljeno srce.

Čuvena Doli Parton nestala je sa javne scene u septembru prošle godine, nakon što je saopštila da su je zadesili zdravstveni problemi i da je potrebno obaviti „nekoliko procedura". Legenda kantri muzike se zatim pojavila sredinom marta da bi otkrila nove informacije o svom zdravstvenom stanju.

1/6 Vidi galeriju Doli Parton i Karl Din Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Parton se pojavila na sceni u Tenesiju kako bi obeležila otvaranje 41. sezone Dolivuda.

"Nisam bila na turneji, kao što znate. Imala sam nekoliko manjih zdravstvenih problema i dobro vodimo računa o tome. Jednostavno sam se malo umorila zbog tuge za Karlom i nekih drugih stvari koje su se dešavale", rekla je i dodala: „Upravo sam se tamo gde mi je bilo potrebno da budem da bih se ponovo osećala bolje - duhovno, emocionalno i fizički. Ali sve je u redu. Nije me usporilo".

Doli Parton koja je imala divan, ali i neobičan brak, morala je da otkaže svoj prethodno zakazani nastup u Dolivudu prošlog septembra kada je napad bubrežnih kamenaca doveo do infekcije.

"Doli je popularna ali čak i ona ima svoje granice i previše se naprezala. Morala je da napravi pauzu", tvrdio je izvor. Zabrinutost za Parton je rasla kako je postajala sve misterioznija u vezi sa svojim stanjem.

Karl Tomas Din 2019. godine Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Nikada nije konkretno rekla šta nije u redu, ali ljudi su pretpostavljali da je u pitanju život ili smrt. Potrebno je mnogo da Doli uspori. Sigurno da je dobila stroga uputstva od svojih lekara", dodao je insajder.

"Umire od slomljenog srca. nakon smrti muža više nije ista osoba"

Dolina sestra Frida Parton (68),izazvala je prošlog oktobra paniku među obožavaocima rekavši svima na društvenim mrežama da je „celu noć bila budna i molila se za Doli". Frida je zamolila sve da se mole za njenu sestru.

Doli se odmah oglasila tvrdeći da je „dobro“, ali je zatim i ona apelovala na fanove da se pomole za nju.

"BIlo je jasno da nešto nije u redu", napomenuo je izvor. Iako je Doli bila javna ličnost i uvek se činila dostupnom svojim fanovima, u stvarnosti je bila izuzetno povučena žena.

Izvori su tada rekli da Doli ne odbacuje najgore scenario. "Suočava se sa brojnim problemima, pa je počela da planira svoju sahranu. Ona zna da neće živeti večno i, iskreno, umire od slomljenog srca otkako je Karl preminuo Ona jednostavno više nije ista", ispričao je insajder za RadarOnline com.

1/9 Vidi galeriju Doli Parton u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedija

"Karl me čeka kod bisernih kapija"

Nakon smrti muža, Doli je uputila „emotivnu poruku porodici, prijateljima i obožavaocima“, zahvaljujući im „na svim dirljivim rečima i cveću koje su poslali da bi time odali počast njenom voljenom suprugu Karlu".

Karl je decenijama živeo van javne scene. „On je jedini čovek u mom životu“, rekla je još 1982. godine i naglasila:. „Volela bih da ostarim sa njim. Ako on umre prvi, možda se nikada više neću udati. Moja ljubav je toliko duboka".

U jednom od poslednjih intervjua Doli je rekla da nema novog partnera, iako se pisalo drugačije. „Mislim da me Karl Din čeka. Da se ​​pojavim na bisernim kapijama sa nekim drugim, to mu se ne bi dopalo“. "Rekao bi: "Ko je taj mali? Ostavi ga ispred kapija, a ako Gospod želi da uđe, dovešće ga. Uđi ovde sa mnom".

Naglasila je da joj upravo "on govorio da uspori kako bi doživela još avantura sa svojom publikom".

(Kurir.rs/ Žena)

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