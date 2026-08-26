Slušaj vest

Vest o smrti Doli Parton izazvala je talas tuge širom sveta. Od jedne od najvećih zvezda kantri muzike oprostile su se brojne kolege, glumci i javne ličnosti, koje su u svojim porukama govorile ne samo o njenom ogromnom talentu već i o toplini, dobroti i posebnoj energiji po kojoj će je pamtiti.

POgledajte u galeriji fotografije Doli Parton:

1/9 Vidi galeriju Doli Parton u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedija

Društvene mreže ubrzo su preplavile fotografije, uspomene i emotivni oproštaji. Mnogi od onih koji su je poznavali istakli su koliko je Doli uticala na njihove živote i karijere, dok su oni koji nikada nisu imali priliku da je upoznaju govorili o neobičnoj bliskosti koju je uspevala da stvori sa publikom.

Džejmi Li Kertis podsetila na jedan od najvažnijih trenutaka njene karijere

Među prvima se oglasila Džejmi Li Kertis, koja je objavila njihovu zajedničku fotografiju i podsetila na to koliko je Doli Parton tokom karijere bila hrabra kada je trebalo da donese odluke koje nisu bile lake.

Posebno je izdvojila priču o pesmi „I Will Always Love You“, koju je Doli napisala kada se profesionalno rastajala od Portera Vagonera i odlučila da nastavi sopstvenim putem. Kertisova je upravo taj potez izdvojila kao primer snage i odlučnosti žene koja je tokom čitavog života ostajala verna sebi.

Emotivnom porukom oprostila se i Sara Džesika Parker, koja je priznala da slavnu pevačicu nikada nije upoznala, ali da joj to nije bilo potrebno da bi je volela i poštovala.

– Nikada nisam upoznala Doli Parton, ali Bože, koliko sam je volela. Mislim da niko od nas nije morao da je poznaje da bi je voleo – poručila je zvezda serije „Seks i grad“.

Parkerova je Doli nazvala jednom od najvećih ličnosti koje je Amerika dala i istinskom legendom.

Pedro Paskal: Bila je jedna jedina

Pedro Paskal je za oproštaj odabrao staru crno-belu fotografiju Doli Parton, uz koju je kratko poručio da je bila „jedna jedina“.

Od kraljice kantrija oprostila se i Paris Hilton, koja ju je opisala kao istinsku ikonu, kraljicu i veliku inspiraciju. U svojoj poruci posebno je istakla njen talenat, veliko srce i dobrotu.

Jednu od najemotivnijih poruka podelila je Kloi Kardašijan, koja je godinama bila veliki obožavalac Doli Parton, a imala je priliku i da je lično upozna.

Kloi je priznala da je gotovo verovala da je Doli besmrtna i opisala je kao jednu od onih retkih ljudi koji su toliko posebni da je gotovo neverovatno da su ikada postojali.

U svojoj poruci pomenula je i Dolinog supruga Karla Dina, koji je preminuo u martu prošle godine, navodeći da veruje da su njih dvoje sada ponovo zajedno.

Kantri scena ostala bez jedne od svojih najvećih zvezda

Posebno snažne reakcije stigle su iz sveta kantri muzike, čiji je Doli Parton bila jedan od najprepoznatljivijih simbola tokom gotovo sedam decenija karijere.

Maren Moris objavila je njihovu zajedničku fotografiju i oprostila se rečima:

– Nikada neće biti druge poput nje. Doli Parton bila je osoba oko koje smo svi mogli da se složimo i bila je takvo svetlo.

Počast su joj odali i Riba Mekentajer, Kejsi Masgrejvs, Džordž Strejt, Šeril Krou i Kit Urban, prisećajući se njenog uticaja na kantri muziku, ali i podrške koju je tokom godina pružala drugim umetnicima.

Riba Mekentajer, koja je Doli poznavala decenijama, posebno se osvrnula na njihov poslednji razgovor i poručila da će ga zauvek čuvati u srcu. Njih dve godinama su pripadale samom vrhu kantri scene, a profesionalni odnos vremenom je prerastao i u blisko prijateljstvo.

Džulija Roberts: „Sunce je danas prigušenije“

Doli Parton ostavila je dubok trag i u filmskom svetu, a od nje se oprostila i Džulija Roberts, sa kojom je igrala u filmu „Čelične magnolije“.

Robertsova ju je opisala kao čarobnu i radosnu osobu, ističući da joj je poznanstvo sa Doli bilo jedno od dragocenih životnih iskustava.

– Sunce je danas prigušenije – poručila je Džulija Roberts.

Oproštajne poruke objavili su i Dion Vorvik, Lili Tomlin, Sali Fild, Oktavija Spenser, Donatela Versače, Kristin Čenovet i mnogi drugi.

Broj ljudi iz različitih delova sveta zabave koji su joj odali počast pokazao je koliko je Doli Parton tokom karijere uspela da prevaziđe granice kantri muzike i postane jedna od najvoljenijih ličnosti američke kulture.

Loren Sančez: Njene pesme pratile su me kroz život

Smrt Doli Parton posebno je pogodila i Loren Sančez, suprugu Džefa Bezosa.

Sančezova se prisetila da je odrasla uz Doline pesme i da su je one pratile kako kroz najlepše tako i kroz najteže trenutke u životu.

Kada je kasnije dobila priliku da upozna slavnu pevačicu, kako je navela, shvatila je da iza velike muzičke legende stoji podjednako impresivna osoba.

Posebno je istakla Dolinu ljubav prema deci i njen humanitarni projekat „Imagination Library“, kroz koji su tokom godina mališanima podeljene stotine miliona besplatnih knjiga.

Svoj oproštaj završila je rečima koje su ujedno podsetile i na jedan od najvećih hitova Doli Parton:

– Hvala ti, Doli. Uvek ću te voleti.

Iza nje ostaju „Jolene“, „9 to 5“ i „I Will Always Love You“

Doli Parton preminula je u utorak u Nešvilu, a vest o njenoj smrti objavio je njen nećak Brajan Siver.

Tokom gotovo sedam decenija na sceni izgradila je jednu od najuspešnijih karijera u istoriji kantri muzike. Osvojila je 11 Gremi nagrada, a iza nje su ostale pesme koje su odavno prevazišle granice žanra, među kojima su „Jolene“, „9 to 5“ i „I Will Always Love You“.

Video: Žan-Klod Van Dam u Nišu