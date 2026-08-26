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Na otvaranju prvog Međunarodnog filmskog festivala Niš okupila su se brojna poznata imena iz sveta filma, a među gostima koji su privukli posebnu pažnju našao se i Džek Dimić. Naša ekipa uspela je da zabeleži dolazak holivudskog glumca srpskog porekla, koji se na festivalu pojavio zajedno sa brojnim domaćim i stranim zvezdama, među kojima je bio i Žan-Klod van Dam.

Foto: Stefan Stojanović MONDO

Iako je američka publika Dimića tokom godina gledala u nekim od najpoznatijih televizijskih serija, malo ko zna koliko je njegov put do Holivuda bio neobičan i koliko je čvrsto povezan sa Srbijom.

Ko je zapravo Džek Dimić?

Džek Dimić rođen je kao Željko Dimić, a pre nego što je izgradio karijeru u Americi godinama je pokušavao da upiše Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.

Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Početkom devedesetih napustio je zemlju, a od 1994. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki korak u njegovoj glumačkoj karijeri dogodio se tri godine kasnije, kada je primljen na čuveni Institut za film i teatar Li Strazberg u Njujorku, školu kroz koju su prošla i velika imena poput Ala Paćina i Dastina Hofmana.

Još tokom studija počeo je profesionalno da radi, a jednu od prvih značajnijih prilika dobio je u predstavi „Rats“, u kojoj mu je poverena glavna uloga.

Od prvih uloga do velikih američkih serija

Prekretnica na filmu dogodila se 2008. godine, kada je dobio glavnu ulogu u ostvarenju „In The Name Of The Son“. Film je osvojio nagrade na 22 međunarodna filmska festivala, a bio je povezan i sa trkom za prestižnog Oskara u kategoriji kratkog igranog filma.

Pogledajte u galeriji fotografije Džeka Dimića:

1/9 Vidi galeriju Džek Dimić Foto: Ustupljene fotografije, Promo

Usledile su brojne ponude, pa je Dimić tokom karijere ostvario više od 90 uloga na filmu, televiziji i u pozorištu.

Publika je mogla da ga vidi u nekim od najpoznatijih američkih serija, među kojima su „Law & Order“, „CSI“, „The Blacklist“, „Castle“, „Burn Notice“, „Hawaii Five-0“, „Elementary“, „Blue Bloods“ i kultni „The Sopranos“.

Dva puta igrao Nikolu Teslu

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima Nikola Tesla, čiji je lik Dimić tumačio u više projekata.

Godine 2013. igrao je slavnog naučnika u predstavi „Tesla“, engleske autorke Šeri Graubert, izvedenoj na of-Brodveju u Njujorku. Predstavu je režirala beogradska rediteljka Sanja Beštić.

Lik Tesle ponovo je tumačio u filmu Željka Mirkovića „Teslin narod“, igrano-dokumentarnoj drami nastaloj u srpsko-američkoj produkciji. Ostvarenje se 2019. godine kvalifikovalo za razmatranje za Oskara u kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma.

Foto: Nemanja Nikolić

Delio scenu sa Žarkom Lauševićem

Džeka Dimića za domaću publiku vezuje i saradnja sa Žarkom Lauševićem.

Njih dvojica zajedno su igrala u predstavi „Emigranti“, što je za Dimića bio prvi profesionalni pozorišni angažman na maternjem jeziku.

Predstava je imala i poseban značaj jer je bila prva adaptacija tog dela koja je na američkoj pozorišnoj sceni izvođena na srpskohrvatskom jeziku.

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