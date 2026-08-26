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Prvi Međunarodni filmski festival Niš sinoć je okupio brojna poznata imena, a crvenim tepihom već su prošetale zvezde domaće i strane filmske i javne scene.

Među gostima su Žan-Klod van Dam i holivudski glumac srpskog porekla Džek Dimić, ali i Snežana Savić, Radoš Bajić, Nataša Aksentijević, Đorđe David, Iva Štrljić, Saša Joksimović, Milenko Pavlov i Slobodan Ćustić.

Pogledajte u videu ispod:

00:11 Bardovi srpskog glumišta poziraju na crvenom tepihu u Nišu Izvor: MONDO

Upravo je dolazak Ćustića privukao posebnu pažnju okupljenih, budući da se poznati glumac poslednjih godina ne pojavljuje često na velikim javnim događajima. Na otvaranje festivala stigao je u društvu supruge Jelene, koja je od njega mlađa 23 godine, navodi Mondo.



Otac je šestoro dece

Slobodan Ćustić iza sebe ima bogatu glumačku karijeru, ali često ističe da mu je porodica jedan od najvažnijih oslonaca u životu.

Glumac je otac šestoro dece, a zanimljivo je da između njegovog najstarijeg i najmlađeg deteta postoji velika razlika u godinama.Najstariji sin danas ima 46, dok najmlađi ima svega osam godina.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca sa izabranicom:

1/7 Vidi galeriju Slobodan Ćustić Foto: Pritnscreen, Printskrin TV Prava, Kurir Televizija

Iz prvog braka Ćustić ima dvojicu sinova, Nikolu i Ljubimira. Posle razvoda upoznao je 23 godine mlađu Jelenu, sa kojom je dobio sinove Vasilija Vida, Tanasija i Ozrena, kao i ćerku Zariju.

O životu u velikoj porodici govorio je pre pet godina u emisiji „Kec na jedanaest“.

– Imam petoricu sinova i ćerku, princezu. Najmlađi sin ima 3 i po godine, a najstariji 41. Sve može da se postigne kada je čovek dobro organizovan, a kako se moja Jelena i ja sve lepo dogovorimo, onda nam uvek teče med i mleko – rekao je tada poznati glumac.

Otkrio kolika mu je penzija

Foto: Kurir Televizija

Ćustić je nedavno govorio i o finansijama, otkrivši da njegova penzija iznosi nešto više od 40.000 dinara.

Kako je objasnio, taj iznos nije dovoljan za potrebe njegove brojne porodice, zbog čega i njegova supruga radi.

– Radi i moja supruga, koja je psihološki savetnik i ima dosta posla – otkrio je glumac.

Video: Van Dam se obratio publici u Nišu