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Sali Fild i Džulija Roberts glumile su u filmu "Čelične magnolije" (1989) majka-ćerka duo Melin i Šelbi Itenton (uloga je Džuliji donela prvu nominaciju za Oskara). Doli Parton tumačila je lik njihove prijateljice Truvi Džouns, vlasnice frizerskog salona. U glumačkoj postavi bili su i Daril Hana, Širli Maklejn, Olimpija Dukakis, Tom Skerit i Sem Šepard.

Doli Parton Foto: Jason Merritt / Getty images / Profimedia

"Doli je bila magična i radosna osoba. To što sam je poznavala smatram blagom u svom životu. Sunce je danas zašlo", napisala je na Instagramu Džulija Roberts.

Saopštenje o smrti Doli Parton objavio je njen rođak ovom video - porukom. Širli Maklejn je o kultnoj pevačici i glumici napisala:"Bog nam ju je poslao i ona se vratila kući".

Film Čelične magnolije Foto: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Sali Fild objavila je emotIvnu poruku: "Ako zaista postoje anđeli na zemlji, onda smo upravo izgubili jednog. Doli Parton. Nikada niko neće biti kao on. Obožavala sam je svim srcem i uvek ću ceniti naše zajedničko vreme. Zauvek. Počivaj u miru, lepa Doli":

Glumica iz čuvenog filma su ranije govorila o tome koliko su bile bliske tokom snimanja, a Fild je u majskom intervjuu za Paradu istakla da su se sve "divno provele zajedno“.

"Obožavale smo jedna drugu, svađale smo se jedna sa drugom, brinule smo se jedna o drugoj i okupljale bismo se vikendom i igrale igre. To je bila stvar koja se dešava jednom u životu".

Film Čelične magnolije Foto: TRI STAR PICTURES / Album / Profimedia

Iako je reditelj Herbert Ros u početku oklevao oko angažovanja Doli Parton tvrdeći da ne ume da glumi, uzvratila mu je: "Ti si režiser. Tvoj je posao da me prikažeš kao da glumim"-

U retrospektivi karijere iz 2020. godine u časopisu Vanity fair Parton je naglasila da smatra da je savršena za ulogu Truvija, pošto je imala i sopstvene težnje da postane frizerka ako ne uspe sa muzikom.

"Razumela sam jer sam uvek sređivala maminu kosu... Dobra sam sa rukama. Tako da sam pravila dobru frizuru. Tako da sam se osećala kao Truvi. Osećala sam se kao da se savršeno uklopam na tom mestu i zaista mi se dopala uloga koju sam igrala. I to je bio ogroman uspeh", rekla je tada.

Film Čelične magnolije Foto: TRI STAR PICTURES / Entertainment Pictures / Profimedia

Što se tiče rada sa grupom žena, Parton je imala samo reči hvale.

"Volela sam da radim sa svim tim ženama. Neko me je pitao: "Kako si se slagala sa svim tim ženama?". Rekla sam: "Samo sam se molila da sve nemamo PMS u isto vreme'“, rekla je uz smeh.

(Kurir.rs/Žena)

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