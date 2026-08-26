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Legendarna kantri pevačica Doli Parton preminula je u utorak u 80. godini. Sada je otkriveno da se zvezda u tajnosti borila s rakom.

"Nakon što se hrabro suočila s kratkom borbom s rakom, Doli je danas napustila svoj zemaljski život u Centru za rak Vanderbilt-Ingram, okružena voljenima. Naša voljena Doli Parton provela je svoj život i karijeru unoseći radost, smeh, nadu i integritet u sve što je dotakla. Njena neuporediva velikodušnost doprla je do života mnogih ljudi koje nikada nije upoznala, ali uvek je bila tu da pruži pomoć", poručio je njen predstavnik za Page Six, ne otkrivajući s kakvom se vrstom raka pevačica borila.

U galeriji pogledajte fotografije Doli Parton:

1/9 Vidi galeriju Doli Parton u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedija

"Bilo da je reč o stotinama miliona knjiga doniranih putem njene neprocenjive Biblioteke mašte ili o finansiranju istraživanja koja su pomogla u stvaranju vakcine koje spasava živote i koristi se širom sveta, Dolina bezuslovna ljubav prema svim ljudima bila je vodeća snaga njenog trajnog uticaja", zaključio je predstavnik.

Smrt slavne pevačice potvrdio je njen nećak i dugogodišnji šef obezbeđenja, Brajan Siver, putem videa na Instagramu.

Foto: PHOTOlink / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

"Danas predstavljam porodicu Parton i Ovens, te objavljujem da je moja tetka Doli Rebeka Parton Dean preminula. Sestra, seka i teta-baka za jednu generaciju, a Džidži za sledeću. Ova video-objava nešto je što me Doli zamolila pre mnogo godina, pre nego što sam to u potpunosti prihvatio kao buduću stvarnost. Kao njen šef obezbeđenja više od dve decenije, uloga koju je moj otac Lari obavljao pre mene, zamišljao sam težinu ovog trenutka, ali je do sada nisam istinski osetio. To je čast, čast pomešana s apsolutnim ponosom i velikom tugom. No tuga je s nama, ali ne s Doli", rekao je Seaver.

Otkrio je da ga je Doli nazvala pre smrti i zatražila da je sahrane u "prelepeom krevetu od plišanog pamuka".

"Nakon života nošenja teških cirkona, konačno zaslužuje udobnost", zaključio je.

Parton je navodno primljena u Medicinski centar Univerziteta Vanderbilt u Nešvilu pet dana pre smrti, zbog "bubrežnih i autoimunih problema". Sa zdravstvenim problemima suočavala se i ranije, o čemu je govorila u svom poslednjem intervjuu za People 21. avgusta. Rekla je da se "suočila sa zdravstvenim problemima na koje jednostavno nije obraćala pažnju dok je pazila na Karla", misleći na svog supruga Karla Dina, koji je umro u martu 2025. godine.

Doli Parton i Karl Din Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pre intervjua Parton je otkazala pojavljivanje u svom tematskom parku Dolivud u Pigeon Forgeu u Tenesiju, te se svojim obožavateljima javila putem videa. "Još sam u Nešvilu i žao mi je zbog toga. Trebalo bi da budem tamo lično. Međutim, kao što sam već rekla, imala sam nekoliko manjih zdravstvenih problema", rekla je, dodavši da joj se ponekad "malo zavrti u glavi", te da je često dehidrirana.

"I zato mi je moj lični lekar skresao krila i rekao mi da ove nedelje ne smem da putujem. A ako vam to lekar kaže, onda tako i uradite", poručila je.

Foto: ap Amy Harris

Pevačica je u maju ove godine otkazala rezidenciju u Las Vegasu, s kojom je trebalo da započne u decembru 2025. godine, ali ju je odložila za septembar 2026. Međutim, otkazala je i nove datume, a kao razlog otkazivanja navela je "zdravstvene poteškoće".

Parton je u septembru prošle godine odložila koncerte u Las Vegasu, te otkrila da je morala da ide na nekoliko zahvata, prema nalogu lekara.

Doli Parton Foto: Matthew Pearce/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

"Želim da obožavatelji i javnost čuju direktno od mene da, nažalost, moram da odložim svoje nadolazeće koncerte u Las Vegasu. Kao što mnogi od vas znaju, suočavam se s određenim zdravstvenim problemima, a lekari su mi rekli da moram da se podvrgnem nekoliko zahvata. Kako sam se našalila s njima, izgleda da je došlo moje vreme za servis na 160.000 kilometara, iako to ovaj put nije uobičajena poseta mom plastičnom hirurgu! Ipak, ozbiljno govoreći, zbog svega ovoga neću moći da imam probe i pripremim šou koji želim da vidite i koji zaslužujete da vidite", poručila je.

Foto: Profimedia

Ranije tog meseca propustila je događaj u Dolivudu, takođe zbog zdravstvenih problema. Tada je rekla da nije mogla da se pojavi na događaju zbog kamena u bubregu i infekcije. "Ispostavilo se da je došlo do infekcije. I lekar je rekao: ‘Ne moraš da putuješ okolo u ovom trenutku... Treba ti nekoliko dana da se oporaviš.‘ Zato je predložio da danas ne idem u Dolivud", poručila je tada.

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