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Svet je i dalje u šoku nakon vesti o smrti čuvene kantri pevačice Doli Parton koja je preminula sa 80, godinu dana nakon smrti supruga i najveće ljubavi Karla Tomasa Dina.

Izvori bliski pevačici potvrdili su da se nakon odlaska supruga sa kojim je provela šest decenija polako gasila, a u poslednjih godinu dana više puta je imala ozbiljne zdravstvene probleme.

1/7 Vidi galeriju Doli Parton Foto: PHOTOlink / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Ralph Dominguez/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Ipak, iako se retko pojavljivala u javnosti, do poslednjeg dana ostala je posvećena humanitarnim akcijama, i pružanju pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

Kako je Doli Parton zaradila milione?

Detinjstvo Doli Parton je doslovno bilo definicija preživljavanja u ekstremnom siromaštvu. Odrasla je u uvek surovoj i izolovanoj regiji Smoki Planina u Tenesiju, kao četvrto od dvanaestoro dece u porodici Parton.

Uslovi u kojima je odrastala 1950-ih godina danas deluju gotovo nezamislivo - čitava porodica - otac, majka i dvanaestoro dece, živela je u šupi bez tekuće vode i bez struje.

Nisu imali kupatilo. Vodu su donosili sa obližnjeg izvora, a toalet je bio van kuće, što je zimi na planini bilo izuzetno surovo. Za higijenu su se leti kupali u lokalnoj reci.

Deca su spavala po troje ili četvoro u jednom krevetu, na dušecima punjenim slamom ili kukuruzovinom. Doli je kasnije priznala da su mlađa deca često noću mokrila u krevet, pa su se u hladnim zimskim noćima grejali sopstvenom mokraćom, jer drugog načina da se ugreju nije bilo.

Plaćanje lekara u brašnu

Otac, Li Parton, bio je nadničar i farmer koji nije znao da čita ni da piše. Kada se Doli rodila 1946. godine, njen otac je doktoru koji ju je porodio platio vrećom kukuruznog brašna jer nije imao ni cent u džepu.

Čuveni "kaput od raznobojnih krpa"

Njena majka, Avi Li, borila se da održi decu u životu. Jedan od najpoznatijih trenutaka u Dolinom životu prenet je u pesmu "Coat of Many Colors".

Kada je Doli bila mala, majka joj je sašila kaput od gomile raznobojnih krpica koje im je neko poklonio. Dok ga je šila, pričala joj je biblijsku priču o Josifu i njegovom ogrtaču. Doli je otišla u školu ponosna na svoj novi kaput, ali su joj se druga deca podsmevala i rugala joj se zbog siromaštva, zatvorivši je u školsku šupu. Taj momenat ju je duboko obeležio, ali i naučio da prava vrednost ne dolazi iz novca.

Muzika kao jedini izlaz

Hrana se svodila na ono što bi sami uzgajali što je bio uglavnom pasulj, kukuruzni hleb i povrće. Glad je bila svakodnevni pratilac.

Uprkos strašnim uslovima, Doli uvek ističe da u kući nije manjkalo ljubavi i muzike. Majka im je pevala stare narodne balade, a otac ih je učio radnoj etici. Doli je svoju prvu limenu gitaru napravila sama od starog kontejnera i žice, sve dok joj ujak nije kupio pravu novu gitaru kada je imala osam godina.

Čim je napunila 18 godina i završila srednju školu, doslovno sutradan se spakovala i otišla u Nešvil - odlučna da se više nikada ne vrati u siromaštvo, ali s ponosom što potiče baš sa tih planina.

Tada upoznaje i svoju najveću ljubav koja joj menja život i kom je posvetila čuveni hit "Jolene" o čemu možete pročitati u nastavku:

Uprkos tome što je njeno bogatstvo procenjeno na više stotina miliona dolara (oko 650 miliona tačnije), Doli Parton je ostala jedna od najprizemnijih i najvelikodušnijih ličnosti na svetu. Umesto u luksuz i hvalisanje, svoj novac decenijama usmerava direktno onima kojima je najpotrebniji, često potpuno u tajnosti.

Novac slala u humanitarne svrhe

Najpoznatiji i najvoljeniji projekat Doli Parton jeste "Imagination Library", osnovan 1995. godine u čast njenog oca, koji je bio izuzetno pametan čovek, ali nikada nije naučio da čita i piše.

Program šalje besplatnu, pažljivo odabranu knjigu na kućnu adresu svakog prijavljenog deteta, od rođenja pa sve do pete godine, bez obzira na prihode porodice.

Ono što je počelo kao lokalna inicijativa u njenom rodnom okrugu u Tenesiju, preraslo je u globalni pokret. Do danas je njen program podelio preko 200 miliona besplatnih knjiga deci širom SAD, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda.

Finansiranje vakcine protiv COVID-19

Kada je svet potresla pandemija, Doli je bez velike medijske pompe donirala milion dolara Medicinskom centru Univerziteta Vanderbilt. Njen novac bio je direktno usmeren u rana istraživanja koja su dovela do razvoja Moderna vakcine.

Pomoć žrtvama požara

Kada su katastrofalni šumski požari 2016. godine uništili domove stotina porodica u njenim rodnim Smokinskim planinama, Doli nije poslala samo jednokratnu pomoć.

Doli Parton Foto: PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Osnovala je fond koji je svakoj porodici koja je ostala bez doma davala po 1.000 dolara mesečno tokom šest meseci kako bi stali na noge.

Humanitarni rad u tajnosti

U svom rodnom kraju decenijama je finansirala stipendije. Srednjoškolcima u svojoj staroj školi nudila je po 500 dolara gotovine ako maturiraju, čime je stopu napuštanja škole smanjila sa 35% na svega 6%.

Redovno je uplaćivala novac dečijim bolnicama, istraživanjima raka, kao i organizacijama za zaštitu životinja.

Kada su je pitali zašto toliko daje, odgovorila je jednostavnom logikom: "Kad si u poziciji da pomogneš, to ti je i dužnost. Novac ti ne vredi ništa ako ga držiš u džepu dok drugi gladuju."

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