Još samo sedam dana deli Beograd od večeri kada će se pojačala odvrnuti do maksimuma, a jedan od najvećih bendova svih vremena ponovo izaći pred domaću publiku.

Metal fanovi već se spremaju za dolazak iz svih krajeva regiona, ali i brojnih evropskih zemalja. Beograd će naredne nedelje biti mesto okupljanja publike koja je odrasla uz zvuk Judas Priesta, ali i novih generacija fanova spremnih da uživo dožive bend čije su pesme postale obavezna literatura za svakoga ko sebe naziva metalcem.

Judas Priest, legende koje su ispisale istoriju heavy metala i decenijama pomeraju granice rok muzike, stižu u Beograd 28. avgusta, u organizaciji SKYMUSIC i Live Nation, i donose koncert koji se već sada čeka kao najveći open-air rok spektakl ovog leta.

Više od pet decenija na sceni, desetine miliona prodatih albuma i status jednog od bendova koji su zauvek oblikovali zvuk heavy metala - Judas Priest i danas nastupaju snagom zbog koje njihovi koncerti privlače publiku svih generacija. Predvođeni nezamenjivim Robom Halfordom, „Metal Godom“ čiji je glas postao jedan od najprepoznatljivijih simbola čitavog žanra, Britanci i dalje dokazuju zašto njihovo ime stoji u samom vrhu svetske rok i metal scene.

A Beograd će imati priliku da uživo čuje pesme koje su obeležile istoriju metala. „Breaking the Law“, „Living After Midnight“, „You've Got Another Thing Comin'“, „Painkiller“, „Electric Eye“, „Turbo Lover“ i mnoge druge himne decenijama pune stadione i arene širom sveta.

Publiku očekuje prava metal ceremonija pod otvorenim nebom, moćna produkcija, gromoglasni rifovi, himne koje znaju generacije i atmosfera kakva se može doživeti samo kada hiljade ljudi u glas pevaju najveće hitove jednog od najvažnijih bendova u istoriji heavy metala. Biće to susret generacija, od fanova koji su uz Judas Priest odrasli, do onih koji će prvi put imati priliku da uživo vide bend čije je ime zauvek upisano u istoriju svetske muzike.

Poseban razlog da se na koncert stigne na vreme je i nastup Jelusick, benda predvođenog jednim od najmoćnijih vokala nove rok generacije, Dinom Jelusićem, koji će imati čast da zagreje publiku pred izlazak metal velikana. Već sam početak večeri biće prava eksplozija energije i savršena uvertira za ono što sledi.