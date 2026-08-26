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Doli Parton, jedna od najvećih zvezda kantri muzike, preminula je u 80. godini. Nakon vesti o njenoj smrti, koja je odjeknula svetom, američki predsednik Donald Tramp naredio je da se zastave širom zemlje spuste na pola koplja. Poruke saučešća stižu iz celog sveta.

Predsednička počast

Predsednik Donald Tramp zatražio je da se sve američke zastave spuste na pola koplja ove nedelje. "S velikom tugom javljam da je Doli Parton, jedna od najvećih kantri pevačica svih vremena, upravo preminula", napisao je Tramp u objavi.

Foto: Printscreen

"Ovo je ogroman gubitak za milione ljudi. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će biti. Njoj u čast, spuštam američku zastavu na pola koplja širom Sjedinjenih Država na nedelju dana, počevši večeras u 18 sati. Počivaj u miru, Doli! Svet te voli."

Odluku o spuštanju zastava na nacionalnom nivou može da donese isključivo predsednik, a takva počast se obično iskazuje nakon smrti aktuelnih ili bivših državnih službenika i u slučajevima nacionalnih tragedija.

U galeriji pogledajte fotografije Doli Parton:

1/7 Vidi galeriju Doli Parton Foto: PHOTOlink / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Ralph Dominguez/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Politička neutralnost i društveni angažman

Iako je tokom života aktivno podržavala prava LGBT zajednice, promovisala dečju pismenost i finansirala razvoj vakcine protiv COVID-19, Doli Parton nikada nije javno iznosila svoje političke stavove.

Dvaput je odbila da primi Predsedničku medalju slobode koju joj je nudio Tramp. Svoje komentare o Hilari Klinton iz 2016. godine je povukla, uz objašnjenje da su pogrešno protumačeni kao politička podrška.

Foto: PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Poruka porodice

Doli Parton preminula je nakon što se proteklih godinu dana borila sa zdravstvenim problemima, zbog kojih se mesecima nije pojavljivala u javnosti. Vest je na društvenim mrežama podelila njena porodica, a zvaničnu izjavu dao je nećak Brajan Siver. "Svojim primerom nas je naučila da je sve moguće. Za nju nije bilo zatvorenih vrata, a ona koja je otvorila, promenila su istoriju, izjavio je.

"Moja porodica i ja s Doli smo proveli život pun predivnih uspomena, ali to važi i za sve vas. Uvek je bila prisutna - na vašim televizorima, gramofonima, CD-ima i plejlistama. Postala je deo vaše šire porodice, hteli vi to ili ne", stoji u izjavi. Siver je dodao i ličnu poruku: "Doli me nazvala i rekla da želi da se odmori u krevetu od mekanog pamuka jer je nakon života provedenog u teškim kostimima s cirkonima napokon zaslužila udobnost i mir."

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