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Legendarna kantri pevačica Doli Parton gotovo šest decenija bila je u braku sa Karlom Dinom, čovekom koji je čitavog života bežao od javnosti, dok je njegova supruga postajala jedna od najvećih zvezda na svetu.

Njihov brak često je opisivan kao „otvoren“, ali Doli je svojevremeno veoma jasno objasnila šta je pod tim podrazumevala. Nije govorila o otvorenom braku u kojem partneri imaju seksualne odnose sa drugim ljudima, već o odnosu u kojem su jedno drugom davali slobodu da flertuju, imaju simpatije i zadrže deo svoje individualnosti.

Doli je Karla upoznala 1964. godine, prvog dana kada je stigla u Nešvil. Imala je samo 18 godina, a susret se dogodio u perionici veša. Dve godine kasnije, 30. maja 1966, venčali su se u maloj, tajnoj ceremoniji u Džordžiji.

Doli Parton i Karlo Din Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Njena karijera tada je tek počinjala, a njen tadašnji menadžment čak nije želeo da se uda, strahujući da bi brak mogao da utiče na njen profesionalni put. Doli ih nije poslušala.

Kada je postala svetska zvezda, Karl je ostao gotovo potpuno van njenog sveta reflektora. Nije voleo intervjue, crvene tepihe ni fotografisanje, a čak je izbegavao da se pojavljuje na fotografijama uz suprugu. Doli je, sa druge strane, gradila karijeru koja će trajati decenijama. Upravo ta razlika među njima postala je jedna od tajni njihovog odnosa.

„Otvoren brak“, ali ne onakav kakav danas zamišljamo

Doli je godinama govorila da je njihov odnos zasnovan na poverenju i slobodi. U knjizi „Dolly on Dolly: Interviews and Encounters with Dolly Parton“ objasnila je da je imala simpatije i da je volela da flertuje, ali da to nije značilo da je želela da napusti Karla ili da sa drugim muškarcima ima seksualne odnose.

Doli i Karlo Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Suština njenog objašnjenja bila je da su oboje znali da će se na kraju dana vratiti jedno drugom.

Doli je govorila da Karl nije bio ljubomoran na njene flertove, kao što ni ona nije bila ljubomorna kada bi on bio šarmantan prema drugim ženama. Njihova verzija „otvorenog odnosa“ tako je više podrazumevala slobodu, poverenje i igru nego stvarnu seksualnu otvorenost.

Za njih je, kako je Doli objašnjavala, bilo važno da ne pokušavaju da poseduju jedno drugo.

1/6 Vidi galeriju Doli Parton Foto: PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Doli je priznala i da se zaljubila u drugog muškarca

Ipak, njihova priča nije bila potpuno bez emotivnih turbulencija.

Doli je u svojoj autobiografiji govorila o periodu tokom 1980-ih kada je doživela ono što je nazvala „aferom srca“. Bila je veoma emotivno vezana za čoveka iz svog profesionalnog okruženja, a kasnije je opisivala koliko ju je njegov odlazak pogodio.

Prema njenim zapisima, ta veza nije dovela do fizičke afere, ali je za nju bila emocionalno veoma snažna. Kada je taj odnos okončan, Doli je bila slomljena.

Ipak, nije napustila Karla.

Doli Parton Foto: Profimedia

Upravo je taj deo njihove priče posebno zanimljiv jer pokazuje da „otvoren“ odnos za Doli nije značio odsustvo granica. Naprotiv, neke granice bile su veoma jasne. Njihov brak je ostao njihov glavni odnos, a spoljne simpatije nisu bile razlog za raskid.

„On je jedini muškarac kome se uvek vraćam“

Doli je više puta naglašavala da je Karl bio potpuno drugačiji od sveta kojem je pripadala.

Dok je ona bila stalno pred kamerama, on je želeo da živi mirno. Nije želeo da bude „muž Doli Parton“, već jednostavno Karl Din. Upravo zato su veći deo života proveli prilično odvojeno od javnosti.

Njihova privatnost bila je toliko velika da su godinama postojale glasine da Karl gotovo uopšte ne postoji, što je Doli često okretala na šalu.

Ipak, kada bi govorila o njihovom braku, bila je veoma ozbiljna. Naglašavala je da je među njima postojalo nešto što nije moglo lako da se pronađe sa nekim drugim – duboko poznavanje, poštovanje i osećaj sigurnosti.

Doli i Karlo Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Karl je preminuo prošle godine

Njihova ljubavna priča završila se smrću Karla Dina, koji je preminuo u martu 2025. godine u 82. godini. Nakon gotovo šest decenija braka, Doli je tada govorila o ogromnom gubitku čoveka koji je bio njen oslonac daleko od očiju javnosti.

Iako je Doli bila ta koju je svet poznavao, Karl je bio osoba kojoj se vraćala nakon koncerata, snimanja, putovanja i svih pritisaka slave.

Nakon njegove smrti govorila je o tome koliko joj je teško da se navikne na život bez njega. Njihova godišnjica, praznici i svakodnevne sitnice postali su podsetnici na gotovo šest decenija zajedničkog života.

Danas su otišli jedno za drugim

Doli Parton preminula je 25. avgusta 2026. godine, u 80. godini. Vest je potvrdila njena porodica, a njen nećak Brajan Siver oprostio se od nje emotivnom porukom. Uzrok smrti za sada nije zvanično objavljen.

Doli i Karlo Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tako se završila priča o paru koji je uspeo da opstane gotovo 60 godina uprkos tome što su živeli potpuno drugačije živote.

Doli je bila žena koju je poznavao ceo svet. Karl je bio čovek koji je upravo od tog sveta bežao.

A njihov „otvoreni brak“ zapravo je bio mnogo složeniji od etikete koja im je godinama pripisivana. Nije se zasnivao na tome da jedno drugom dozvole da rade šta žele, već na neobičnoj kombinaciji slobode, humora, poverenja i jasnog osećaja kome se na kraju vraćaju.

Doli je mogla da bude najveća zvezda na svetu, da se šali, flertuje i govori o svojim simpatijama, ali kada je govorila o Karlu, poruka je bila jednostavna: njihov odnos je bio nešto što nije želela da izgubi.

Posle njegove smrti, ostala je bez čoveka sa kojim je provela gotovo šest decenija. A danas, kada je i sama otišla, njihova neobična ljubavna priča dobila je poslednje poglavlje.

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