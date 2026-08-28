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Koja obuća sme da se pere u veš mašini

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Patikemožete oprati u veš-mašini, ali je važno da ih pravilno pripremite kako se ne bi oštetile.

Pre pranja izvadite pertle i uloške, a sa đona uklonite blato, pesak i kamenčiće. Patike zatim stavite u mrežastu vreću za pranje ili jastučnicu, a u bubanj ubacite nekoliko starih peškira koji će ublažiti udaranje obuće tokom pranja.

Izaberite program za osetljiv veš ili sintetiku, temperaturu od 30 stepeni i slabiju centrifugu. Koristite malu količinu tečnog deterdženta, bez omekšivača.

Koja obuća sme da se pere u veš mašini Foto: Convery flowers / Alamy / Profimedia

Nakon pranja patike nemojte stavljati u sušilicu niti ih sušiti direktno na suncu. Napunite ih papirom kako bi zadržale oblik i ostavite ih da se prirodno osuše na vazduhu.

Važno je znati da se u mašini ne preporučuje pranje kožnih i antilop patika, kao ni modela sa osetljivim ukrasima ili delovima koji lako mogu da se odvoje.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kako da operete patike u mašini