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Kada je Metju Blazi na Chanel cruise reviji za 2027. godinu predstavio model koji je više ličio na ukras za stopalo nego na klasičnu cipelu, mnogi su se zapitali ko će se prvi usuditi da ga ponese van modne piste. Odgovor je stigao prilično brzo - i to sa crvenog tepiha.

Margaret Kvolipojavila se na londonskoj premijeri filma The Dog Stars u neobičnim Chanel potpeticama koje su gotovo potpuno ogolile njena stopala. Glumica je, uz pomoć stilistkinje Danielle Goldberg, ponela upravo model koji je izazvao veliku pažnju na reviji. Umesto klasične cipele, na stopalu se nalaze praktično samo potpetica i dve tanke trakice, dok su prsti potpuno otkriveni. Zbog toga je u prvom planu bio i njen pedikir, koji se odlično uklopio uz crnu Chanel haljinu ukrašenu resama. Cela kombinacija bila je dramatična, ali istovremeno svedena i teško je bilo ne primetiti cipele.

Neobične Šanel sandale Foto: Andrew Sims / News Licensing / Profimedia

Blazi je tokom svog rada za Chanel već pokazao da voli da se poigrava prepoznatljivim kodovima ove modne kuće. Njegove interpretacije klasičnih modela često imaju neočekivan detalj, a ovog puta otišao je korak dalje i praktično uklonio najveći deo onoga što cipelu čini cipelom.

Tako su nastale takozvane „bosonoge potpetice“, koje su na internetu izazvale brojne reakcije. Dok su jedni bili oduševljeni smelim dizajnom, drugi su se pitali jedno sasvim logično pitanje: ko bi ovo zaista obuo? Kvoli je sada pokazala da odgovor postoji

Margaret Kvoli Foto: Andrew Sims / News Licensing / Profimedia

Njena pojava na premijeri ponovo je pokrenula priču o trendu „pogrešne obuće“, odnosno modelima koji namerno izgledaju kao da su potpuno nepraktičan izbor za ostatak kombinacije. Međutim, Chanel je ovu ideju doveo do potpuno nove krajnosti – šta ako obuća gotovo uopšte ne postoji?

Ipak, ostaje jedna mala misterija. Kako je Margaret Kvoli uopšte stigla do premijere u ovim cipelama? Da li je u njima hodala ulicama Londona ili ih je obula tek kada je stigla na događaj? Odgovor znaju samo ona i njena stilistkinja.

Margaret Kvoli Foto: Andrew Sims / News Licensing / Profimedia

A pravi test za ove neobične potpetice tek predstoji. Nije pitanje da li će ih poznate dame nositi na crvenom tepihu, Kvoli je već pokazala da hoće. Pitanje je da li će se neka od njih usuditi da u njima zaista prošeta ulicom.

(Kurir.rs/Najžena)

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